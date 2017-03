Luc Besson dezvăluie în premieră noul său film „Valerian and the City of a Thousand Planets“

Regizorul francez Luc Besson, însoțit de protagonista sa Cara Delevingne, a prezentat în premieră în Los Angeles trailer-ul noului său film de science-fiction, 'Valerian and the City of a Thousand Planets', care va avea premiera în SUA, la 21 iulie, relatează miercuri agențiile France Presse și EFE. Trailer-ul a fost proiectat în fața unei asistențe exclusiviste invitată la cinematograful Arclight din Hollywood. Imaginile au fost primite cu un ropot de aplauze iar la rugămintea grupului de prieteni ai Carei Delevingne (printre care top-modele Kendall Jener și Lily Donaldson, sau actorul Jaden Smith, fiul lui Will Smith), sala STX Entertainment a fost de acord să-l proiecteze din nou spre ovațiile asistenței. Ulterior la o recepție organizată la câțiva metri de sală, Luc Besson a explicat unui grup restrâns al presei, printre care și EFE, că a scrie aventuri cu personaje feminine puternice este un lucru firesc pentru el. Este o marcă a casei a spus el râzând, făcând aluzie la filme precum 'The Fifth Element', sau 'Lucy'. "Tratez ambele sexe la fel. Se presupune că bărbatul este sexul puternic iar femeia cel slab. Așa să fie oare? Mie îmi place să arăt slăbiciunea bărbatului și forța femeilor. Ele pare fragile, însă Doamne ce lucruri sunt capabile să facă", a spus autorul lungmetrajelor 'Léon' sau 'Nikita'.

Filmul, o producție a casei franceze EuropaCorp, al cărei proprietar majoritar este Besson, prezintă cum forțe obscure amenință Alpha, o metropolă eterogenă care adăpostește mai multe specii de extratereștrii din galaxie. În apărarea sa vor sări agenții Valerian și Laureline, responsabili cu salvarea viitorului universului. Cara Delevingne a ținut să-l laude pe Besson pentru încrederea pe care i-a arătat-o încredințându-i personajul feminin, agenta spațială Laureline, "o războinică inteligentă, cu multe cunoștințe, meticuloasă, puternică și amuzantă". Singura critică pe care a avut-o pentru Besson a fost programul său foarte dur și orarul exact.

"Prima scenă pe care trebuia să o filmez cu ea era la ora 11:00, însă Cara a venit pe platou la 11:01. Îmi amintesc că am țipat atunci la ea. Dar nu s-a mai întâmplat", a mărturisit regizorul. "A fost ca într-un regim militar", a spus Delevingne. "Dar așa trebuie să fie", a conchis ea.