Luceafărul Amzacea şi Dacia Mircea Vodă au promovat în Liga a IV-a

Duminică s-a pus punct şi în ediţia 2008-2009 a Campionatului Judeţean de fotbal. După Peştera Dobrogei Peştera, formaţie care îşi asigurase de mai mult timp promovarea, au reuşit să promoveze direct Luceafărul Amzacea şi Dacia Mircea Vodă. Formaţiile clasate pe locul secund în cele trei serii vor disputa baraj de promovare, pentru un alt patrulea loc în Liga a IV-a, după următorul program - 20 iunie: Valu lui Traian - Ciobanu; 24 iunie: Valu lui Traian - Oltina; 20 iunie: Oltina - Ciobanu. Toate meciurile vor avea loc la Techirghiol, cu începere de la ora 18.00.

Iată rezultatele consemnate în ultima etapă - SERIA EST: Viitorul Mereni - Recolta Negru Vodă 3-0 (neprezentare); AS Independenţa - Luceafărul Amzacea 2-4 (Geană 51, 65 - D. Cristea 22, Curelaru 35, A. Dragomir 45, I. Rădulescu 75); Viitorul Cerchezu - AS Ciocîrlia 0-1 (I. Vasile 78); AS Bărăganu - Viitorul II Cobadin 3-1 (Duduţă 20, Muset 35, Neacşu 87 - M. Gîscă 42); Avîntul Comana - Unirea Topraisar 1-1 (Tîrnă 5 - G. Stancu 45); Fulgerul Chirnogeni - Voinţa Valu lui Traian 2-3 (I. Stîngă 24, C. Dragomir 40 - Irimia 36, 90, Paizan 85); CFR Constanţa - Aurora II 23 August 3-0 (neprezentare). Meciul CSM II Medgidia Valea Dacilor - Sparta II Techirghiol a fost amînat. Clasament: 1. Techirghiol II 66p (29j); 2. Amzacea 66p - promovată; 3. Valu lui Traian 65p - joacă baraj; 4. Comana 62p; 5. CFR 57p; 6. Negru Vodă 50p; 7. 23 August II 47p; 8. Topraisar 41p; 9. Cobadin II 41p; 10. Chirnogeni 40p; 11. Mereni 39p; 12. Valea Dacilor 35p (29j); 13. Ciocîrlia 33p; 14. Independenţa 25p; 15. Bărăganu 11p; 16. Cerchezu 8p.

SERIA NORD: Steaua Dorobanţu - Voinţa Siminoc 2-2 (Poliac 2, 81 - Vălimăreanu 23, 34); Pescarul Ghindăreşti - Ştef Serv Seimeni 2-2 (N. Boboc 27, Al. Boboc 65 - Oană 23, Şt. Florea 35); Viitorul Tîrguşor - Viitorul Fîntînele 4-1 (Militaru 12, 40, 49, Al. Stoica 54 - Grigorescu 41); Dunaris Topalu - Sportul Tortomanu 2-1 (Teacă 2, P. Ioniţă 19 - Mihalache 73); Gloria Seimeni - Sport Club Horia 4-2 (Breazu 7, Dăineanu 26, Ad. Oprea 60, Fl. Ilie 82 - Şeitan 50, C. Cristea 60); CSS Medgidia - Ulmetum Pantelimon 1-5 (R. Dumitru 76 - Ad. Cucu 1, Treznea 26, 83, N. Toma 50, C. Cucu 53); Pescăruşul Gîrliciu - Dunărea Ciobanu 5-4 (I. Drăghici 6, 52, Rocobeanu 21, D. Răducan 6, 69 - R. Tudor 4, 41, C. Mihai 28, P. Barbu 31); Viitorul Vulturu - Dacia Mircea Vodă 2-7 (M. Berdilă 40, 52 - Ciobănuc 4, 73, V. Ciobanu 11, Stoian 24, C. Marin 75, Penciu 77, Baciu 81). Clasament: 1. Mircea Vodă 77p (29j) - promovată; 2. Ciobanu 71p - joacă baraj; 3. Siminoc 65p (29j); 4. Ştef Serv Seimeni 57p; 5. Tortomanu 51p; 6. Pantelimon 50p (28j); 7. Gloria Seimeni 50p (29j); 8. Gîrliciu 48p; 9. Topalu 47p; 10. Horia 37p (27j); 11. Fîntînele 36p; 12. CSS Medgidia 27p; 13. Ghindăreşti 25p; 14. Tîrguşor 25p; 15. Dorobanţu 16p; 16. Vulturu 5p.