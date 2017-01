Lucescu pleacă de la Șahtior

Tehnicianul echipei Şahtior Doneţk, Mircea Lucescu, a declarat pentru cotidianul Millet că la finalul sezonului va părăsi gruparea ucraineană, dar contrar informaţiilor din presa turcă nu a discutat până acum cu niciun oficial din Turcia, susţine millet.com.tr. În ultimele zile, presa turcă a notat că Lucescu ar urma să preia conducerea tehnică a echipei Fenerbahce. "Vreau să subliniez un lucru, să nu vorbim de acord, nici măcar nu am discutat cu cineva. Nu mi-a sunat telefonul nici măcar o dată pentru aşa ceva. În plus, în ultima perioadă am fost departe de campionatul Turciei. Nu ştiu în detaliu cine la ce echipă joacă. Urmăresc de departe. (...) Adevărul este că la finalul sezonului voi pleca de aici. Pentru că suntem în mijlocul războiului. Dacă s-ar întâmpla aşa ceva în Africa aş înţelege, dar suntem în Europa în război. Este o situaţie neacceptabilă. Pe de altă parte avem discuţii cu federaţia cu privire la formatul campionatului. Avem toate meciurile în deplasare. Condiţiile de muncă sunt dificile. Vreau să spun încă o dată, nu ptiu ce va fi la finalul sezonului, dar până în acest moment nu am discutat şi un m-am înţeles cu nimeni din Turcia", a spus Mircea Lucescu. Mircea Lucescu se află la conducerea tehnică a echipei Şahtior Doneţk din 2004.