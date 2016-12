Lucia di Lammermoor - aşteptată cu emoţii, răsplătită cu aplauze

Străbătută, de la început și până la ultima cădere a cortinei, de un puternic fior dramatic, tulburătoarea poveste a Luciei di Lammermoor, pusă pe note de Gaetano Donizetti, a fost transpusă, sâmbătă seară, pe scena Teatrului Național de Operă și Balet „Oleg Danovski”.

DEBUT Emoțiile transmise publicului au fost amplificate nu doar de trăirile personajelor, ci și de cele ale soliștilor, mai ales ale tinerei soprane Smaranda Drăghici, care a debutat în rolul principal, cel al sensibilei Lucia di Lammermoor, sub bagheta maestrului Gheorghe Stanciu.

„Lucia este un rol greu, dar este foarte frumos. Are o încărcătură dramatică extraordinar de mare, iar acest lucru m-a ajutat să nu mai simt dificultatea partiturii muzicale și a debutului. Totuși, am avut emoții foarte mari. La niciun alt spectacol nu am mai avut astfel de emoții. Este cel mai greu rol pe care l-am făcut până acum, dar m-am bucurat de fiecare clipă pe scenă și sper că am reușit să transmit și publicului emoția mea, care a fost din plin”, a spus soprana Smaranda Drăghici.

EMOŢII Cel mai emoționant moment și cel care i-a adus cele mai multe aplauze Smarandei Drăghici a fost scena nebuniei, din finalul actului al II-lea, când nefericita Lucia, cu mințile rătăcite și cu cămașa nupțială pătată de sângele soțului nedorit, își exteriorizează trăirile.

„Am avut emoții și la duetul cu flautul din scena nebuniei. Și flautistul Vitali Postolache a debutat în acest spectacol, l-am simțit aproape și îi mulțumesc”, a mai spus soprana care a întruchipat-o pe Lucia.

La căderea cortinei, pentru schimbarea decorurilor, aplauzele au readus-o pe scenă pe Smaranda Drăghici, la apariția căreia publicul s-a ridicat în picioare.

Rolul lui Enrico, fratele care sacrifică fericirea surorii sale pentru a-și repara propriile greșeli, a fost interpretat de baritonul bucureștean Iordache Basalic. Rolul lui Edgardo, rivalul său, de care Lucia se îndrăgostește, a fost redat de tenorul Doru Iftene, care a fost răsplătit de public cu aplauze la scenă deschisă.

Mezzosoprana Gabriela Dobre a întruchipat rolul Alisei, credincioasa confidentă a Luciei. Lordul Arthuro, soțul pe care Enrico îl impune surorii sale, a fost redat de Andrei Băican, iar Laurențiu Severin l-a întruchipat pe Raimondo. În rolul lui Normano a debutat Mădălin Băldău.

Spectacolul „Lucia di Lammermoor” a fost reluat pe scena constănţeană în 2011, cu soprana Roxana Bageac în rolul principal, pentru acelaşi rol repetând, la acel moment, şi soprana Smaranda Drăghici.