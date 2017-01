Lucia Dumitrescu, cîştigătoarea Marelui Trofeu Mamaia 2007

Cel mai important eveniment muzical din România, Festivalul Naţional de Muzică Uşoară „Mamaia 2007”, s-a desfăşurat, în perioada 23 - 26 august, la Teatrul de Vară din staţiunea Mamaia. Cea de-a 37-a ediţie a manifestării s-a bucurat de un public numeros, din rîndul spectatorilor care au asistat la cele trei seri de festival făcînd parte numeroşi iubitori ai muzicii, artişti, oficialităţi, reprezentanţi mass-media. Printre cei prezenţi s-au numărat preşedintele Consiliului Judeţean Constanţa, Nicuşor Constantinescu, preşedintele Partidului Social Democrat, Mircea Geoană, alături de soţia sa, Directorul Direcţiei de Cultură din cadrul Consiliului Judeţean Constanţa, Cristian Zgabercea, alături de soţia sa, actriţa Dana Zgabercea, interpreţi precum Elena Cîrstea, Carmen Trandafir. Organizat de Consiliul Judeţean Constanţa, în parteneriat cu Televiziunea Română - TVR1 şi Societatea Română de Radiodifuziune, Festivalul de la Mamaia a dovedit că este un eveniment de marcă în peisajul muzical autohton, show-urile de excepţie, susţinute de artişti de renume, dar şi concursul în care s-au remarcat tinere talente fiind „ingredientele” unei ediţii de succes. Mircea Geoană, prezent sîmbătă seara, la Festivalul de la Mamaia, a declarat că, dintre cei prezenţi pe scenă, a preferat-o pe Corina Chiriac şi a spus, glumind, că de la anul, se va apuca de cîntat.

La fel ca şi în prima seară, publicul a fost numeros, copii de şapte-opt ani, dar şi părinţi şi bunici primind cu aplauze reprezentaţia concurenţilor şi a artiştilor care au susţinut recitaluri. În cele două seri de concurs, pe scena Teatrului de Vară au urcat nu mai puţin de 20 concurenţi - la Interpretare şi 17 - la Creaţie. Seara de sîmbătă a fost dedicată recitalurilor juriului, intitulîndu-se sugestiv „Juriul şi prietenii”, pe scenă urcînd, pe rînd, „juraţii”, inclusiv omul de radio Titus Andrei, care a interpretat o piesă, menţionînd că a… încercat.

Unul dintre cuplurile „legate” de festivalul de la Mamaia, la ediţia anterioară, solistul trupei „Taxi”, Dan Teodorescu şi Irina Chiosa, a fost nelipsit şi în acest an, doar că Dan a preferat să stea în culise şi Irina în primul rînd. La recitalul susţinut de iubitul său, sîmbătă seară, Irina a demonstrat că ştie foarte bine repertoriul trupei „Taxi”, fredonînd toate melodiile formaţiei.

Juriul ediţiei cu numărul 37 a fost format din: Mădălin Voicu (preşedinte), Daniela Vlădescu, Corina Chiriac, Berti Barbera, Sorin Lucian Ionescu, Titus Andrei, Crina Mardare, Eugen Mihăiescu, Paula Mitrache, Mircea Drăgan, Adrian Romcescu, Mirabela Dauer, Paula Seling şi Dragoş Chircu. O parte din componenţii juriului a susţinut, ieri după-amiază, pe terasa hotelului Flora din Mamaia, o conferinţă de presă în cadrul căreia s-a discutat despre organizarea Festivalului Naţional de Muzică Uşoară „Mamaia 2007”. „Cred că această ediţie a fost una… bunicică. În general, festivalul îşi propune, pe lîngă invitaţi şi concertele extraordinare, să lanseze tineri creatori şi tineri interpreţi. Cred că la Interpretare am avut o garnitură bună de concurenţi, deşi mi-aş dori, pe viitor, o altă dinamică, un alt gen de combinaţii, de armonii”, a declarat Mădălin Voicu, preşedintele juriului.

Lucia Dumitrescu, o adolescentă de 17 ani din Buzău, este fericita cîştigătoare a premiului I al secţiunii de Interpretare şi a Trofeului Festivalului Naţional de Muzică Uşoară Mamaia 2007 – un autoturism marca Skoda. Concurenta a interpretat piesa Laurei Stoica, „În singurătate”, şi a obţinut media 9,33, din notele acordate de membrii juriului. Lucia Dumitrescu a primit Marele Trofeu în urma votului membrilor Consiliului Judeţean Constanţa, care s-au întrunit duminică, în şedinţă extraordinară.

Piesa „You Took My Soul” de Andrei Kerestely, interpretată de Luminiţa Anghel, a cîştigat premiul I la Creaţie

Juriul a mai decis ca, la secţiunea Interpretare, premiul al II-lea să fie acordat Iulianei Dumitrache din Piteşti, cu media 9,26, iar premiul al III-lea, formaţiei „Edict” din Chişinău, care a obţinut nota 9,23. La Creaţie, premiul I a revenit piesei „You Took My Soul” de Andrei Kerestely, interpretată de Luminiţa Anghel, care a obţinut nota 9,30. Pe locul al II-lea, la egalitate, cu media 9,03, se află piesa trupei „Proconsul”, „Tu” şi „Cum te pot iubi” de Mihai Alexandru, interpretată de Bogdan Dima. Locul al III-lea revine, cu media 8,93, piesei „Zile senine” de Cristian Faur, interpretată de Florin Mariş şi Paula Cordea.

Premiul „In memoriam Teo Peter”, acordat de Consiliul Judeţean Constanţa, a ajuns la trupa „Mondial”, celebră în anii \'70 cu hituri ca „Iubire, bibelou de porţelan”, iar premiul Fundaţiei Internaţionale „Ion Voicu” a fost acordat actriţei Anca Sigartău, care a compus şi interpretat două piese în concursul de Creaţie. Premiul presei, în premieră, nu a ajuns la unul dintre concurenţi, ci a fost acordat trupei de backing vocals, „Pinky”.

„A fost o experienţă din care am învăţat foarte multe. Au fost momente în care nu aş fi vrut să fiu în această postură, mi-a fost greu, aş fi dat mai multe premii, dar rezultatul este foarte bun”, a declarat Paula Seling despre prezenţa sa în juriul festivalului. La rîndul său, Berti Barbera a precizat: „Nu este uşor să jurizezi, pentru că trebuie să îţi dai seama că notezi un tînăr aspirant care are posibilitatea să spună totul într-o piesă, ceea ce este foarte greu şi am fost foarte atent la cum au cîntat. Este foarte greu să cînţi o singură piesă în concurs şi este foarte greu să notezi, pentru că sintetizezi cît mai multe calităţi ale concurentului şi trebuie să le iei pe rînd, să vezi ce are şi ce nu are şi în funcţie de acest lucru, să faci o apreciere cît mai corectă, pentru că depinde, oarecum, şi de nota ta. Este o responsabilitate şi eu respect atît funcţia de jurat, cît şi pasiunea noastră”.

Festivalul Naţional de Muzică Uşoară „Mamaia 2007” s-a încheiat, duminică seară, cu un recital extraodinar al trupei „VH2”.