Lucia Varga, candidat la şefia Organizaţiei de Femei

Deputatul PNL Lucia Varga şi-a depus candidatura pentru funcţia de preşedinte al Organizaţiei Naţionale a Femeilor Liberale. Varga a precizat că proiectul cu care va candida – „Femeile liberale pot ajuta Romania” - are drept obiectiv promovarea în politică a femeilor de valoare, competente, bine pregătite profesional. „Trăim într-o ţară în care banul public este risipit, în loc să fie cheltuit pentru educaţie, sănătate şi investiţii. PNL este decis să schimbe în bine România şi are soluţii. Femeile pot avea un cuvânt important în politici care vizează familia, datoriţa rolului pe care îl au în susţinerea familiei, un rol foarte important şi considerăm că pot avea un rol şi în alte domenii, precum sunt domeniile economice”, a declarat aceasta. Lucia Varga este membru PNL Bihor, a activat ca secretar de stat timp de patru ani in Guvernul Tăriceanu, iar din 2008 ocupă demnitatea de deputat PNL în Parlamentul României.