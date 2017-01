Lucia Varga vrea şefia Organizaţiei Femeilor Liberale

Deputatul PNL Lucia Varga şi-a anunţat, ieri, candidatura la conducerea Organizaţiei Naţionale a Femeilor Liberale (ONFL), al cărei Congres de alegeri va avea loc în 19 martie. Lucia Varga a declarat că proiectul cu care va candida - „Femeile liberale pot ajuta România” - are drept obiectiv promovarea în politică a femeilor de valoare, competente, bine pregătite profesional. „Trăim într-o ţară în care banul public este risipit, în loc să fie cheltuit pentru educaţie, sănătate şi investiţii. PNL este decis să schimbe în bine România şi are soluţii. Femeile pot avea un cuvânt important în politici care vizează familia, datorită rolului pe care îl au în susţinerea familiei, un rol foarte important şi considerăm că pot avea un rol şi în alte domenii, precum sunt domeniile economice”, a spus deputatul PNL. Candidatura Luciei Varga la preşedinţia ONFL este susţinută şi de către deputaţii Mariana Câmpeanu, Norica Nicolai şi Graţiela Gavrilescu. „Am constatat până acum că ultimele politici guvernamentale nu au condus la crearea unei stări de bine pentru populaţia României. În aceste condiţii, considerăm că femeile liberale pot să aducă un plus în dezvoltarea societăţii, un plus care să reprezinte o dezvoltare economică dedicată acestui popor”, a afirmat deputatul PNL Mariana Câmpeanu.