Lucian Bute anunţă că va reveni în ring la categoria supermijlocie

Pugilistul Lucian Bute a anunţat că va reveni în ring la vară, când va boxa din nou la categoria supermijlocie, la care s-a consacrat, şi nu la semigrea cum declarase anterior, informează themainfight.com. Lucian Bute a avut ultimul meci oficial în ianuarie 2014, când a fost învins la puncte de canadianul Jean Pascal. Românul ar fi trebuit să boxeze în data de 6 decembrie 2014 cu argentinianul Roberto Bolonti, dar confruntarea a fost anulată după ce Bute s-a accidentat la spate. Lucian Bute a afirmat că a reînceput antrenamentele, după accidentarea suferită la spate. "Am reînceput antrenamentele săptămâna trecut şi am lovit cu mănuşile sacul de box şi am făcut palmări. Sunt fericit cu progresul meu, spatele mi-a reacţionat bine şi sunt optimist pentru viitor. Fac şi pregătire fizică de trei-patru ori pe săptămână", a spus Bute. Lucian Bute a precizat că nu a terminat colaborarea cu antrenorul Freddie Roach, care îl pregăteşte şi pe filipinezul Manny Pacquiao. "Au fost mai multe zvonuri că am terminat relaţia cu antrenorul meu, Freddie Roach, recunosc asta. La ultima discuţie avută, în Filipine, am stabilit că vom continua colaborarea indiferent de accidentarea mea. Freddie mi-a cerut să mă întorc în Quebec pentru a mă recupera corespunzător. Va trebui să discut cu Freddie să văd când voi reveni şi în ring. Ştiu că este foarte ocupat să-l antreneze pe Manny Pacquiao pentru meciul cu Floyd Mayweather şi nu vrea să lase nimic la voia întâmplării. Nu voi reveni până în vară şi o voi face la supermijlocie", a subliniat Bute. Pugilistul român susţine că a auzit şi el zvonurile potrivit cărora ar urma să lupte împotriva americanului Anthony Dirrell, campion mondial la supermijlocie în versiunea WBC, însă a menţionat că nimic nu este concretizat pentru moment.