Lucian Bute, depistat pozitiv la testul antidoping după meciul cu Badou Jack

Boxerul român Lucian Bute a fost depistat pozitiv la un test antidoping efectuat după meciul cu Badou Jack din data de 30 aprilie, desfășurat la Washington, potrivit presei nord-americane, preluată de Agerpres.

Informația a fost făcută publică pe Twitter de jurnalistul Dan Rafael, din rețeaua ESPN, relatează presa canadiană, care precizează că substanța interzisă la care a fost depistat pozitiv pugilistul român este ostarină (enobosarm), care produce efecte similare celor ale steroizilor anabolizanți.

Ulterior, Lucian Bute a făcut precizări suplimentare într-un comunicat de presă:

"Sunt surprins și tulburat de aceasta știre. Nu înțeleg ce ar fi condus la acest rezultat pozitiv. Am trecut întotdeauna toate examenele necesare, de când am devenit campion mondial. Mai recent, în timpul antrenamentelor pentru meciul împotriva lui DeGale în Quebec, în noiembrie anul trecut, am fost testat de opt ori, de la începutul pregătirii până în ziua meciului. Nu am luat nimic și nu am folosit niciodată substanțe interzise! Am încredere deplină în echipa mea. Va exista o analiza a probei B și sunt încrezător că rezultatul va fi negativ ", a declarat Bute într-un comunicat de presă emis de clubul GYM, care îl reprezintă pe Bute.

Cel mai probabil, Lucian Bute va fi suspendat, ceea ce va însemna automat și sfârșitul carierei sale.