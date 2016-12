Lucian Bute este încrezător că poate câștiga meciul cu Badou Jack

Boxerul român Lucian Bute (36 ani) s-a arătat încrezător că poate câștiga meciul cu suedezul de origine gambiană Badou Jack, campionul mondial WBC la categoria supermijlocie, programat sâmbătă 30 aprilie, într-o gală profesionistă ce va avea loc la Washington.

"Pot aduce ceva diferit în ring decât ultimii săi doi adversari și să îl surprind, cum am făcut cu DeGale, care a crezut că voi fi o pradă ușoară. Orice îndoieli am avut înaintea meciului cu DeGale au dispărut atunci și acum am încredere că pot câștiga în fața unui campion mondial ... stilul său mi se potrivește. Vom oferi fanilor un meci mare. El e cu siguranță în formă și foarte încrezător. Eu voi aduce un plus de experiență, iar centura verde este în joc. Avem toate ingredientele să ținem suporterii ridicați pe scaune pe 30 aprilie", a declarat Lucian Bute, fostul campion mondial IBF al categoriei, într-un interviu acordat site-ului Fight Hype.

Bute a precizat că se simte un boxer împlinit, după ce și-a apărat titlul mondial de nouă ori, dar centura de campion mondial WBC ar fi un bonus pentru cariera sa.