Lucian Bute îi promite lui Alvarez prima înfrângere din cariera profesionistă

Boxerul român Lucian Bute a declarat presei canadiene că îi va produce columbianului Eleider Alvarez prima înfrângere din carieră, în meciul care va avea loc vineri, la Centre Vidéotron din Quebec. Învingătorul acestei lupte are garantat un meci de titlu mondial cu canadianul Adonis Stevenson, deținătorul centurii de campion WBC.

„Nu a cunoscut înfrângerea până acum, dar vineri va fi prima oară. Toată lumea ajunge aici. Și eu am fost multă vreme neînvins. Vineri va fi rândul lui să piardă. Eu nu am făcut un meci bun cu Pascal, însă vreau să mai explic o dată motivele. Eram după înfrângerea suferită în fața lui Froch și nu eram pregătit psihologic. Credeam că îmi revenisem, dar nu era cazul. De atunci sunt un alt boxer, am făcut alte două meciuri de titlu mondial, iar încrederea a revenit”, a afirmat Bute, vorbind despre meciul său cu Jean Pascal, pierdut în ianuarie 2014.

Lucian Bute a traversat o perioadă tulbure după meciul său cu britanicul Carl Froch din 2012, încheiat cu prima înfrângere din cariera profesionistă și cu pierderea centurii de campion mondial IBF la categoria supermijlocie. De atunci, Bute a boxat cu Pascal la semigrea, iar vineri va urca în ring tot la această categorie. Eleider Alvarez a câștigat toate cele 21 de meciuri disputate până acum la profesioniști, 10 dintre ele înainte de limită.

Bute a comentat și afirmația lui Alvarez că vineri va fi încheierea carierei gălățeanului, mulțumindu-se să spună că îl respectă mult pe Alvarez, dar, indiferent dacă va câștiga sau va pierde, el singur va fi cel care va decide când va agăța mănușile în cui. „Am mai multă experiență, iar el nu a trăit niciodată acest aspect al presiunii. Va fi dificil pentru Alvarez, mai ales când publicul va fi de partea mea. Este un meci foarte important și nu știu cum va reacționa. Am acceptat acest meci eliminatoriu contra lui Alvarez pentru că este un meci important pentru titlul de campion mondial. Visul meu este să mă bat din nou pentru titlul mondial și să îl câștig”, a mai spus pugilistul român Bute.

LUCIAN BUTE A FOST TESTAT ANTIDOPING ÎN ACEASTĂ IARNĂ

Lucian Bute a fost testat antidoping în această iarnă, informează cotidianul canadian Le Journal de Quebec. Reamintim că, în toamna anului trecut, Bute a scăpat de suspendare după ce Comisia de Box a Districtului Columbia a acceptat explicațiile testului pozitiv din 20 aprilie 2016, după meciul egal cu Badou Jack. Avocații lui Bute au demonstrat atunci că substanța ostarină, găsită în organismul său, este consecința unei contaminări a produsului nutrițional prescris de preparatorul fizic Angel Heredia. Bute a acceptat o suspendare provizorie de șase luni, ispășită deja pe 6 noiembrie, și o donație de 50.000 dolari pentru a comisie de luptă antidoping patronată de WBC.

Le Journal de Quebec precizează că Bute a fost testat de angajații VADA, firmă specializată în testele antidoping. Aceasta s-a întâmplat la Fort Lauderdale (SUA), în decembrie 2016, cu ocazia congresului WBC. „WBC a profitat de prezența lui Lucian la congres pentru a-l testa”, a confirmat luni Chris Gănescu, consilierul lui Bute. Specialiști ai VADA vor fi prezenți vineri seară la Quebec și îi vor testa pe cei doi boxeri imediat după meci, WBC fiind cea care plătește cheltuielile agenției.

„Trebuie neapărat să-l înving pe Lucian Bute ca să realizez în fine visul vieții mele. Dacă pierd, pierd șansa meciului cu Stevenson și bursa substanțială care-mi va permite să-mi refac viața alături de familie. Nu voi pierde însă. Nu pot să pierd. Nu m-am simțit niciodată atât de pregătit pentru o luptă. E sigur că-l voi învinge pe Bute. Nu pot să fac altfel”, a declarat Alvarez. Sud-americanul, care locuiește de șase ani la Montreal, a petrecut anul trecut o singură săptămână cu soția și fiica sa, în vârstă de șapte ani, care au rămas în Columbia, nu departe de Medellin, orașul traficanților de droguri. Alvarez așteaptă momentul când soția și fiica vor locui cu el în Canada.

Citește și:

Alvarez îl „amenință” pe Bute: „Îl voi face să se retragă!”

Lucian Bute a trecut un prim test al cântarului înaintea meciului cu Alvarez

Lucian Bute este în grafic cu pregătirea confruntării cu Alvarez

Lucian Bute va reveni în ring pe 24 februarie

Lucian Bute: „A fost cea mai dificilă bătălie a carierei mele”

Lucian Bute va fi audiat în Comisia de Box a Districtului Columbia

Sfârșit de carieră pentru boxerul Lucian Bute?

Boxerul Lucian Bute nu se gândește încă la retragere

Lucian Bute este încrezător în posibilitatea de a redeveni campion mondial

Mai sunt patru zile până la meciul Lucian Bute - Badou Jack

Lucian Bute e optimist înaintea meciului cu Badou Jack