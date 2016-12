Lucian Bute, învins de James DeGale. Britanicul rămâne în posesia centurii IBF

Pugilistul Lucian Bute a fost învins de James DeGale, prin decizia unanimă a arbitrilor, într-un meci disputat la Quebec, britanicul rămânând astfel deţinător al centurii de campion IBF la categoria supermijlocie.

Arbitrii-judecători au decis victoria lui DeGale, cu scorul de 117-111, 116-112, 117-111, publicul canadian fluierând copios la aflarea deciziei.

Susţinut frenetic de fanii de la Centre Videotron din Quebec, Bute a intrat în ring acompaniat de acordurile melodiei "Where the streets have no name" a trupei U2.

Lucian Bute a mai boxat de patru ori la Quebec şi spera ca a cincea oară să-şi recupereze centura pe care a deţinut-o mai bine de patru ani şi jumătate, între octombrie 2007 şi mai 2012. Unul dintre succesele lui cele mai importante a fost la 5 noiembrie 2011, când l-a învins pe Glen Johnson, în sala Colisee Pepsi, în faţa a peste 15.000 de spectatori.

În vârstă de 29 de ani, campionul olimpic de la Beijing, James DeGale (21 de victorii, o înfrângere, 14 KO), a intrat în posesia centurii IBF, în luna mai, la Boston, după ce l-a învins pe americanul Andre Direll. Centura a fost deţinută de Carl Froch, fiind pusă în joc după retragerea britanicului. Singura înfrângere a lui DeGale a fost în 2011, în meciul cu George Groves.

Lucian Bute a deţinut şi el centura IBF, pe care a pierdut-o în favoarea lui Carl Froch, în mai 2012. Bute, 35 de ani, 32 de victorii, două înfrângeri, 25 KO, a boxat ultima dată în august, când l-a învins, la Montreal, pe italianul Andrea Di Luisa.