Lucian Cîrjă îi succede lui Vasile Mihu ca preşedinte al AJF

Sâmbătă, Adunarea Generală Extraordinară de Alegeri a Asociaţiei Judeţene de Fotbal Constanţa a suscitat un mare interes în rândul grupărilor din judeţ. Cvorumul a fost de 72 de votanţi din totalul de 76 care aveau acest drept, impresionant, în condiţiile în care unii dintre delegaţi au parcurs zeci de kilometri până la Constanţa! Aşa cum am mai informat, noul preşedinte al AJF este Lucian Cîrjă, care a primit 50 de voturi faţă de numai 21 câte a avut contracandidatul său, Dennis Şerban. Al treilea candidat la preşedinţie, Constantin Bodnar, a renunţat la candidatură în favoarea lui Şerban. „N-am vorbit nimic de a face echipă cu Dennis Şerban. Ne-am felicitat reciproc, am fost contracandidaţi şi nu am nicio problemă dacă el va dori să ajute fotbalul constănţean cu experienţa fotbalistică pe care o deţine”, a declarat Lucian Cîrjă.

„Ţin să le mulţumesc tuturor celor cu care am pornit la drum în 1990 şi în special doamnei Elena Frîncu. Vreau ca dvs., cei care votaţi astăzi (n.r. - sâmbătă), să daţi girul celui care va veni după mine şi să fiţi alături de el la fel cum aţi fost timp de 24 de ani alături de mine, la Comisia Judeţeană de Fotbal şi la Asociaţia Judeţeană de Fotbal. Vă mulţumesc din suflet pentru tot ce aţi făcut pentru mine!”, a spus Vasile Mihu (65 de ani) în deschiderea Adunării Generale, care a fost condusă de Octavian Goga, preşedinte al AJF Braşov şi vicepreşedinte al FRF din partea AJF-urilor.

Pe ordinea de zi a Adunării Generale s-au mai aflat alegerea noului Comitet Executiv al AJF, din care vor face parte Florin Zissu (reprezentant al clubului Sparta Techirghiol), Alberty Başchir (CS Eforie), Nicolae Radu (Gloria II Băneasa), Ilhan Mustafa (Palatul Copiilor Constanţa) şi Constantin Stamate (Academia „Gheorghe Hagi“), apoi desemnarea celor doi vicepreşedinţi ai AJF, care vor fi Zissu şi Stamate. Din Comitetul Executiv, pe lângă cei cinci membri aleşi, vor mai face parte Lucian Cîrjă şi preşedintele CJA, Cătălin Florescu. Adunarea Generală a aprobat în unanimitate bilanţul contabil al AJF pentru anul 2013 şi raportul Comisiei de Cenzori, dar şi bilanţul contabil pentru primele şase luni ale acestui an, toate fiind prezentate de Dan Drăgulin.

VASILE MIHU RĂMÂNE PREŞEDINTE DE ONOARE AL AJF CONSTANŢA. Ultimul punct pe ordinea de zi, adăugat chiar săptămâna trecută, la propunerea fostului Comitet Executiv, a fost „acordarea titlului de preşedinte de onoare al AJF Constanţa domnului Mihu Vasile”. Cei rămaşi până la sfârşit în sala de festivităţi de la Palatul Copiilor din Constanţa au votat în unanimitate acordarea acestui titlu celui care a condus din 1990 până în 2014 Comisia Judeţeană de Fotbal, transformată apoi în Asociaţia Judeţeană de Fotbal. „E greu să vii ca preşedinte după o personalitate care a condus 24 de ani, dar nu imposibil. Ce a făcut bine fosta conducere, fostul preşedinte, voi continua. Iar dacă putem îmbunătăţi ceva în continuare, o vom face împreună cu echipele din judeţ, le vom cere acordul pentru toate problemele importante ale fotbalului constănţean”, a precizat Lucian Cîrjă.

În prima parte a adunării, în sală a fost prezentă şi Elena Frîncu, fost director al DJST Constanţa, care i-a oferit lui Vasile Mihu o plachetă, „pentru o viaţă dăruită fotbalului constănţean”.