Lucian Croitoru, premier desemnat

Preşedintele Traian Băsescu a anunţat, ieri, că l-a desemnat pentru funcţia de premier pe Lucian Croitoru, consilier al guvernatorului BNR, semnînd şi decretul în acest sens. Băsescu a spus că nu mai putea prelungi perioada de consultări între partide. “Opţiunea mea pentru domnul Lucian Croitoru a fost generată de faptul că aveam nevoie de un prim-ministru competent în probleme de economie, probleme macroeconomice la nivel naţional, dar şi la nivel global. De asemenea, domnia sa corespunde dezideratului de a avea un prim-ministru neangajat politic, formulat de o parte din partidele parlamentare”\", a explicat Băsescu, deşi, cu o zi înainte, nu accepta o astfel de variantă. Preşedintele a declarat că nu înţelege de ce a trebuit ca Guvernul care era în funcţie să cadă cu o lună înainte de alegeri. “Fac apel la responsabilitatea partidelor politice în înţelegerea faptului că România are nevoie urgent de un guvern legitim şi în deplinătatea capacităţii de exerciţiu”, a continuat şeful statului. “Lucian Croitoru va prelua misiunea formării viitorului Cabinet în următoarele condiţii: FMI a anunţat amînarea misiunii de evaluare a României datorită lipsei unui guvern în deplinătatea capacităţilor de exerciţiu. Misiunea de evaluare va avea loc după ce România va avea un Guvern aprobat în Parlament”, a spus Băsescu. Lucian Croitoru, proaspăt desemnat de preşedinte în funcţia de premier, a declarat, ieri, la Cotroceni, că va face tot ce îi stă în putinţă pentru a-şi îndeplini mandatul care i-a fost încredinţat: “Pe termen scurt este evident că o prioritate este efectuarea de alegeri democratice, aşa cum s-a întîmplat pînă acum, în ultimii 20 de ani, dar cel puţin la fel de important, în opinia mea, este continuarea angajamentelor financiare şi economice cu Fondul Monetar Internmaţional, Banca Mondială şi cu alte instituţii financiare”. El a afirmat că există şanse pentru obţinerea unei majorităţi în Parlament şi va forma un guvern politic, dar va încuraja prezenţa specialiştilor susţinuţi de partide, menţionînd, totodată, că nu are în vedere un mandat de “o săptămînă sau două luni”. “Dacă n-ar fi fost nicio şansă, spuneam clar că nu accept acest mandat, dar bănuiesc că o şansă există şi vreau s-o exploatez”, a arătat Croitoru. El a precizat că va avea o discuţie cu guvernatorul Băncii Naţionale a României, Mugur Isărescu, după care se va întîlni cu premierul Emil Boc, pentru a discuta despre problemele guvernării. Croitoru a plecat de la Palatul Victoria după o discuţie de aproximativ o oră şi jumătate cu prim-ministrul în exerciţiu, Emil Boc, privind problemele guvernării. În timpul discuţiei, la Palatul Victoria au sosit şi ministrul Finanţelor, Gheorghe Pogea, şi secretarul de stat în Ministerul Educaţiei, Cătălin Baba, fost consilier de stat al premierului Boc. Surse oficiale au declarat că una dintre temele discutate a fost proiectul de buget pentru 2010. Croitoru a declarat că va începe astăzi consultările cu partidele parlamentare pentru formarea unui nou Cabinet: “O să mă lămuresc cum trebuie făcut şi cu cine trebuie să încep. Mă gîndesc să încep negocierile cît mai repede, de fapt vineri le voi începe”. Croitoru, fost consilier al guvernatorului BNR Mugur Isărescu, a fost propus de PD-L pentru funcţia de viceguvernator al Băncii Naţionale, dar nu a fost votat de Parlament.