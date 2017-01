Lucian Marinof, antrenor principal la Aurora Năvodari

Începînd de ieri, Lucian Marinof a preluat conducerea tehnică a echipei Aurora Năvodari, care activează în Seria a II-a a Ligii a III-a la fotbal. Fost jucător, antrenor de juniori, antrenor principal şi antrenor secund la FC Farul Constanţa, iar în ultima vreme director sportiv la clubul unde s-a afirmat, Marinof a acceptat să preia o formaţie aflată în zona inferioară a clasamentului Seriei a II-a din eşalonul al treilea, înlocuindu-l pe Daniel Rădulescu. “Este o nouă provocare pentru mine! Vreau să demonstrez că sînt un antrenor care poate face un lucru bun cu jucători mai puţin cunoscuţi. Năvodariul are tradiţia unei formaţii care a jucat în Divizia B şi e normal că toată lumea vrea ca echipa să ajungă din nou acolo sus”, a declarat Marinof, care a fost prezentat echipei, ieri, de preşedintele clubului Aurorar, George Nache: “Aşa cum am promis, am numit cît se poate de repede un nou antrenor. Sper să realizăm în cît mai scurt timp ceea ce ne-am propus şi ceea ce am promis. Ne vedem la prima etapă!”

La primul antrenament, Marinof şi-a dus jucătorii pe plaja din Năvodari şi i-a supus unei şedinţe de pregătire fizică. Din lot fac parte mulţi jucători tineri, orientarea clubului fiind acum spre aducerea de fotbalişti tineri şi talentaţi din Năvodari sau din Constanţa. Au plecat de la echipă cîţiva titulari de bază, cum ar fi Curumi, Fugaru, Culeafă, Puflene şi Stoian, însă lotul va fi completat cu jucători din curtea Farului. “Sperăm să fie bine şi să avem un parcurs cît mai bun, ca să aducem echipa acolo unde îi este locul. Este păcat că o echipă care altădată se bătea la podium, în Divizia B, acum se află în Divizia C, la retrogradare. Sper să ne revenim cu noua conducere şi cu noul antrenor”, a declarat fundaşul Liviu Croitoru, care la 24 de ani este unul dintre jucătorii cu experienţă ai echipei. Aurora îşi va continua pregătirile în localitate, iar săptămîna viitoare va disputa şi primul meci amical din acest an, cu CSM Medgidia.