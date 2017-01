Lucian Pîrvu, pregătit pentru revanşă

Oltean get-beget, atacantul Farului, Lucian Pîrvu, are şansa de a-şi lua revanşa în faţa echipei sale de suflet, Universitatea Craiova, în partida programată sîmbătă, de la ora 18.00, în Bănie, în etapa a treia a Ligii I. Acesta a plecat din Bănie în urmă cu aproape un an din cauza unor neînţelegeri cu fostul antrenor, Ovidiu Stîngă, actualmente manager tehnic al oltenilor. “Eu am ales să fiu împrumutat la Bistriţa , după ce Stîngă a revenit la echipă. Nu port pică nimănui, dar îmi doresc enorm să înscriu împotriva Craiovei. Sînt oltean get-beget şi faptul că joc împotriva Universităţii reprezintă o motivaţie în plus. Mai mult, vreau să demonstrez că am venit să-mi fac treaba la Constanţa şi să îi răsplătesc pe cei care au avut încredere în mine”, a spus Pîrvu, care nu crede că va prinde un loc de titular. “Sînt nou venit la Farul şi trebuie mai întîi să demonstrez că merit să joc din primul minut, iar pentru acest lucru mai am mult de muncit. Sper totuşi ca sîmbătă să intru pe parcurs”, a explicat atacantul Farului. Chiar dacă fanii olteni sînt recunoscuţi pentru ardoarea cu care-şi încurajează favoriţii, Pîrvu nu crede că absenţa suporterilor din tribune, partida urmînd să aibă loc pe Stadionul “Extensiv”, cu porţile închise, va fi un avantaj. “Ştiindu-i atît pe jucătorii Universităţii, cît şi pe suporteri, nu cred că va fi un avantaj. În ultima vreme, fanii nu au mai fost aproape de echipă şi i-au criticat dur pe jucători. Şi pe vremea cînd eram eu la Craiova erau unii care ne înjurau încă de la încălzire. Craiova are mulţi fotbalişti tineri, care ar fi fost timoraţi de o astfel de atmosferă în tribune. Aşa, probabil că vor juca mai dezinvolt”, a explicat aracantul în vîrstă de 26 de ani.

Cu două zile înaintea meciului cu Universitatea, antrenorul Farului, Ion Marin se confruntă cu mari probleme pe flancul stîng al defensivei. Titular indiscutabil, Florin Maxim nu s-a antrenat în ultimele zile din cauza unei contuzii puternice pe laba piciorului stîng şi ar putea lipsi sîmbătă. Absenţa sa ar da peste cap sistemul defensiv gîndit de “Săpăligă”, obligîndu-l pe tehnicianul constănţean să improvizeze. Singura rezervă pe acest post este Gaston Mendy, portughezul fiind reprofilat în această vară, după ce a evoluat mai mult ca mijlocaş stînga. Acesta s-a remarcat în partidele amicale prin cursele pe flancul stîng, dar are în continuare dificultăţi în faza defensivă, motiv pentru care Ion Marin ia în calcul alte variante. Astfel, Răzvan Farmache ar putea fi mutat de pe flancul drept al defensivei pe cel stîng, locul său urmînd să fie luat de Cosmin Băcilă sau Florin Pătraşcu. Totuşi, oficialii constănţeni speră să-l recupereze pe Maxim pînă la ora jocului cu Universitatea, avînd încă în minte partida din prima etapă a sezonului trecut, cînd Băcilă, folosit fundaş dreapta, a fost depăşit constant pe flancul drept.

Oltenii se tem de Gerlem

Fundaşul australian al oltenilor, Joshua Mitchell, crede că Universitatea Craiova va cîştiga meciul de sîmbătă, împotriva Farului, dar şi-a avertizat colegii în privinţa lui Gerlem. “Cred că vom cîştiga meciul următor, cu Farul şi va fi uitată seria din sezonul precedent. Constanţa este o echipă precum Poli Iaşi sau Bistriţa, joacă bine acasă, iar în deplasare face un joc de aşteptare. Au jucători experimentaţi, în special în defensivă, dar şi pe acel brazilian, Gerlem, foarte tehnic, la care trebuie să fim foarte atenţi”, a afirmat Mitchell. Optimismul australianului a fost contrat de atacantul constănţean Lucian Pîrvu: “Aşa sîntem noi, oltenii, mai optimişti, dar le promit că vor avea un meci foarte greu”.