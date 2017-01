Lucian Pîrvu, surpriza lui “Săpăligă”

Venit la Farul în pauza din iarnă, Lucian Pîrvu nu a reuşit să se acomodeze, prinzînd rar lotul pentru meciurile din Liga I. Fostul jucător al Gloriei Bistriţa a jucat mai mult la echipa a doua, dar a şi fost chinuit de o accidentare care l-a ţinut în afara terenului timp de trei săptămîni. Duminică, în partida de la Mediaş, antrenorul Ion Marin a mutat surprinzător, titularizîndu-l pe Pîrvu pentru prima dată în acest sezon. Alegerea lui “Săpăligă” de a-i oferi postul de mijlocaş stînga s-a dovedit inspirată, jucătorul în vîrstă de 27 de ani înscriind unicul gol al partidei. “Am aşteptam destul de mult şansa de a juca din primul minut şi cînd am fost anunţat că voi fi titular m-a cam luat prin surprindere. Mă bucur că am profitat de această ocazie, deşi, sincer, mi-aş fi dorit să apară încă de la începutul sezonului. Am avut un meci greu la Mediaş, mai ales în situaţia noastră din clasament, dar şi din cauza faptului că am jucat pe un teren mocirlos şi pe un frig de simţeam cum îmi îngheaţă respiraţia. A ieşit bine însă, iar această victorie ne dă un alt moralul înaintea părţii a doua a campionatului. A fost o partidă de şase puncte”, a explicat Pîrvu. Jucătorul Farului este convins că echipa de la malul mării nu va retrograda în acest sezon. “Sînt sigur că vom evita retrogradarea. De altfel, în mai toate meciurile pierdute din acest tur de campionat sau în cele încheiate la egalitate, am fost mereu aproape de victorie, dar parcă mingea nu a vrut să intre în poartă de multe ori. Doar dacă îmi aduc aminte de meciurile cu Oţelul sau cu Poli Iaşi, am fi putut avea mai multe puncte”, a explicat mijlocaşul constănţean, care speră să fie titular şi în partida cu CS Otopeni, programată vineri, în ultima etapă a Ligii I: “Sper că echipa cîştigătoare nu se schimbă. La Mediaş am fost folosit mijlocaş stînga, un post cu care sînt însă obişnuit de pe vremea cînd jucam la Bistriţa. Avem nevoie de victorie cu CS Otopeni, altfel cele trei puncte de la Mediaş îşi pierd din valoare”.

Jucătorii Farului au avut un program mai lejer ieri, efectuînd o şedinţă de refacere în cursul după-amiezii, la care nu au participat Vlas, Şchiopu şi Nae, în continuare accidentaţi. Astăzi, “rechinii” au program un singur antrenament, tehnicianul constănţean încercînd astfel să-şi menajeze elevii înaintea disputei cu Otopeni.