Lucian Râşniţă a fost suspendat din funcţia de coordonator al Centrului de Excelenţă

Preşedintele FRH, Cristian Gaţu, a anunţat, vineri, că tehnicianul coordonator al Centrului Naţional Olimpic de Excelenţă, Lucian Râşniţă, a fost suspendat din funcţie pînă la finalizarea cazului, în urma scandalului sexual în care a fost implicat.”Râşniţă a fost suspendat din funcţie pe perioada procesului, pînă la o hotărîre definitivă. În locul său a fost numit Popa Seviştean. Săptămîna viitoare va avea loc o nouă şedinţă în care se vor dezbate probleme tehnice ale lotului”, a spus Gaţu, în urma şedinţei CA a Centrului Naţional Olimpic de Excelenţă de la Râmnicu Vâlcea. Potrivit preşedintelui FRH, în urma analizei cazului de către Consiliul de Administraţie al CNOE, s-a stabilit că acuzele aduse antrenorului Râşniţă prin mass-media nu au tentă de hărţuire sexuală, dar au afectat imaginea CNOE precum şi a personalităţii jucătoarelor şi tuturor persoanelor implicate. Părţile implicate şi prezente şi-au susţinut nevinovăţia, respectiv acuzele, însă CA al CNOE nu are abilitatea unei instanţe judecătoreşti civile, neputînd stabili gradul de vinovăţie. Din acest motiv, antrenorul Lucian Râşniţă va acţiona în instanţă părţile acuzatoare. Gaţu a precizat totuşi că jucătoarele care îl acuză pe Râşniţă de hărţuire sexuală vor fi pedepsite aspru dacă acesta va fi declarat nevinovat: „Dacă Râşniţă va fi găsit nevinovat, atunci jucătoarele vor suporta consecinţele calomniei lor. Membrii Consiliului de Administraţie nu au abilităţi de judecător, nu au putut stabili cine e vinovat, astfel că am ajuns la această decizie”. În schimb, Râşniţă a declarat la ieşirea de la şedinţă că nu acceptă să fie suspendat şi este decis să atace decizia în instanţa civilă. „Dacă voi fi suspendat, voi acţiona această deczie în justiţie şi forurile competente vor decide dacă e corectă suspendarea mea sau îmi pot continua munca aici. Eu nu-mi dau demisia pentru că nu am de ce, muncesc aici de 8 luni. Nu sunt vinovat decît că am avut prea multă omenie cu subalternii mei. Domnul Gaţu chiar asta mi-a reproşat, că nu am luat sancţiuni imediat. Se urmăreşte să nu se formeze noua grupă de junioare, \'94-\'95”, a explicat acesta.