În dosarul în care sunt implicaţi ginerele lui Traian Băsescu, Radu Pricop, Sergiu Lucinschi, om de afaceri, fiul fostului peşedinte al Republicii Moldova Petru Lucinschi, un ofiţer şi un prim-procuror, ambii de la DIICOT, apar amănunte delirante. Potrivit unor documente ale anchetatorilor DNA, obţinute de Mediafax, Sergiu Lucinschi se folosea de numele tatălui său şi de cel al şefului procuraturii din acest stat pentru a-l asigura pe omul de afaceri Alexandru Horpoş de intervenţia sa la procurorul DIICOT Remus Jurj, care instrumenta două dosare în care Horpoş era vizat. "Denunţătorul i-a explicat inculpatului Lucinschi Sergiu că el are conturile şi imobilele puse sub sechestru şi că aceste măsuri ar trebui ridicate pentru a face rost de banii solicitaţi, replica inculpatului Lucinschi Sergiu fiind în sens pozitiv. Într-o întâlnire ulterioară, inculpatul Lucinschi Sergiu a afirmat că tatăl său a făcut toată „combinaţia” (tatăl său fiind numitul Petru Lucinschi, fostul preşedinte al Republicii Moldova) şi că el va merge la Chişinău pentru a mai vorbi cu acesta, iar că de luni „îi va da semne procurorul” (Remus Jurj, urmărit penal în acest dosar - n.r.)", notează procurorii DNA în documentele citate. Anchetatorii au inclus în documentele dosarului şi un SMS cu conţinut ameninţător, trimis în 16 februarie de Sergiu Lucinschi: "Adi, saluti! Vrei tu neapărat să mă spitalizezi la nebuni? Am şi eu o limită, te rog să nu-ţi baţi joc că nu este bine. Sună-mă cu un răspuns concret pentru mâine". O zi mai târziu, Lucinschi şi Horpoş s-ar fi întâlnit din nou, iar discuţia a vizat aceleaşi aspecte legate de remiterea sumei de bani cerute, care reprezenta practic o condiţionare a retragerii plângerii penale formulate de Lucinschi la DIICOT. La această întâlnire, Sergiu Lucinschi ar fi exercitat o presiune mai accentuată asupra lui Horpoş, care, la rândul său, ar cerut încă o dată să primească "un semn". Întrebat de Alexandru Horpoş despre motivele pentru care i-a făcut plângere penală la DIICOT, Sergiu Lucinschi l-a asigurat că o va "şterge", cu condiţia ca şi Horpoş să facă un pas, arătând că nu are nevoie "de sângele lui". În documentele citate se mai arată că, în 19 februarie, Alexandru Horpoş a mers la DIICOT, fiind chemat de procurorul de caz Remus Jurj, cu care însă nu a discutat despre dosarul în care este inculpat, ci pentru a-i spune acestuia de ce a fost anterior la DNA. Procurorul Jurj i-ar fi spus lui Horpoş că într-o agendă a omului de afaceri, ridicată la percheziţiile din decembrie 2014, a găsit însemnări cu numele unor persoane, printre care şi numele "Jurj", lângă însemnarea "DNA". "Explicaţiile date de denunţător se pare că l-au liniştit pe procurorul Jurj Tudoran Remus, Horpoş Alexandru arătându-i că a fost la un procuror DNA pentru a da relaţii într-o cauză privind un director din Primăria Capitalei şi pentru a formula o plângere privind unele lucrări la DN6", se mai arată în documentele citate. Ulterior, în 6 martie, Horpoş fost chemat de procurorul Remus Jurj pentru prelungirea măsurii controlului judiciar în dosarul Straco. Cu acea ocazie, conform înregistrării discuţiei purtate în mediul ambiental, Remus Jurj a adus în discuţie faptul că are în lucru şi dosarul având ca obiect plângerea penală formulată de Petru Lucinschi (Genesis). "Partea respectivă va sta tot timpul cu cerere pe noi să-i comunicăm stadiul dosarului, de ce nu am făcut, de ce nu am luat măsuri asigurătorii... dacă se susţine plângerea, se preconizează cumva măsurile care se impun pe... aşa. Dar, pe de altă parte, nici dumneavoastră să nu aveţi un... un afront împotriva persoanei respective ca nu cumva să... eu aş avea un alt interes în cauză", conform documentelor citate.

Anchetatorii susţin că aceste afirmaţii au fost percepute de denunţătorul Alexandru Horpoş ca o presiune exercitată asupra sa pentru a-l determina să răspundă solicitărilor formulate de Sergiu Lucinschi.

Reamintim că, în acest dosar, omul de afaceri Sergiu Lucinschi este acuzat de șantaj şi trafic de influenţă, Constantin Comăneanu, ofițer de poliție la DIICOT, de luare de mită, iar procurorul DIICOT Remus Tudoran Jurj şi Radu Pricop, ginerele lui Traian Băsescu, de complicitate la șantaj. Potrivit Direcţiei Naţionale Anticorupţie, în perioada decembrie 2014 - martie 2015, Sergiu Lucinschi, ajutat de avocatul Radu Pricop și de procurorul Remus Tudoran Jurj, l-a constrâns pe omul de afaceri Alexandru Horpoş să îi dea patru milioane de euro, pentru a-şi retrage o plângere formulată la DIICOT, care face obiectul unui dosar penal, pentru mai multe infracţiuni, printre care şi gestiune frauduloasă. De asemenea, inculpatul i-ar fi promis omului de afaceri că va face demersurile necesare astfel încât să fie schimbată încadrarea juridică a tuturor faptelor în infracțiunea de "gestiune frauduloasă", pentru care, la retragerea plângerii prealabile, ancheta încetează.