Luciu l-a lăsat... rece pe Bote

Frumoasa brunetă Nicoleta Luciu şi-a dorit mereu să defileze, măcar o dată, pentru designerul Cătălin Botezatu. Din păcate pentru ea, designerul nu a acceptat-o niciodată în prezentările lui. La casting-urile la care mergea, spune Nicoleta, Bote nu s-a arătat niciodată impresionat de calităţile ei fizice.

„Eram slabă, nu aveam pic de celulită şi mă duceam la sală. M-am dus la toate casting-urile lui, nu am luat niciunul. Când auzeam de prezentările lui, nu mâncam nimic trei zile, mă culcam foarte devreme, mă duceam recreată, cu foarte puţin machiaj şi în costum de baie. Dacă nu l-am impresionat nici în costum de baie, era grav. Acum, când mai am un an şi ies la... pensie, nu am cum să-l mai impresionez. Îl vedeam la casting-uri cum strâmba din nas”, a declarat bruneta.

Ar mai fi, însă, o şansă. Deşi Botezatu spune că nu-şi aduce aminte să o fi văzut pe Nicoleta la casting-urile lui, promite să o accepte. „Poate făcea parte dintr-o agenţie cu care eu nu lucram. Ea a fost percepută mereu ca o femeie frumoasă, foarte sexoasă, cu atitudine. La următoarea prezentare, sigur va fi mireasa colecţiei”, a declarat Botezatu.

(C. S.)