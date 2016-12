Luciu, vocea unui personaj de desen animat

Actriţa şi cântăreaţa Nicoleta Luciu şi-a împrumutat vocea personajului Wonder Woman din filmul de animaţie „Marea aventură Lego / The Lego Movie”, care va avea premiera în cinematografele româneşti pe 14 februarie. În versiunea originală a filmului, vocile personajelor sunt asigurate de actorii Elizabeth Banks, Liam Neeson, Morgan Freeman, Will Ferrell, Channing Tatum şi Jonah Hill.

„Am avut emoţii, însă a fost ceva complet nou. I-am văzut la lucru pe cei de la studioul de dublaj, care nu au o meserie deloc uşoară. Chiar dacă nu am un rol foarte mare, îmi închipui că Zsolt Jr., care urmăreşte la cinema fiecare animaţie de două-trei ori, o să îşi depăşească recordul personal cu filmul în care îi recunoaşte vocea mamei lui şi va fi mândru de mine”, a declarat Nicoleta Luciu despre debutul său în animaţie.