“Lucrăm cât suntem plătiţi!”

DOSARE PENALE BLOCATE. Vor răspunde doar solicitărilor primite prin linia unică 112, nu vor mai face audieri în dosare şi nu vor mai lucra peste program. Sindicaliştii din Poliţie au anunţat că, începând de luni, îşi vor limita activitatea la 75%, în semn de protest faţă de tăierile salariale de 25%, impuse în această vară de Guvernul Boc. Şi oamenii legii avertizează că ideea blocării complete a sistemului are tot mai multă susţinere în filialele de sindicat din întreaga ţară. „Din data de 20 septembrie, anumite activităţi vor fi reduse. Poliţiştii vor merge în teren, dar vor sta în puncte fixe, nu vor acţiona decât la apelurile de urgenţă 112. Poliţiştii de la Rutieră nu vor mai dirija circulaţia, nu vor mai da amenzi, ci doar avertismente. În plus, nu vor mai face audieri în dosarele penale. Protestul nostru este similar cu cel al magistraţilor, din luna septembrie a anului trecut. Avertizăm autorităţile să nu facă presiuni asupra noastră pentru că s-ar putea să se trezească cu o revoltă fără precedent”, a declarat Marin Gruia, preşedintele Sindicatului Naţional al Poliţiştilor şi Personalului Contractual (SNPPC). La fel de vehemenţi sunt şi sindicaliştii din judeţul Constanţa. “Principiul este simplu: lucrăm cât ne plătiţi! Am înştiinţat deja Parchetele şi instanţele de judecată cu privire la acest protest. Nu mai avem de ales, ne-am săturat de batjocura la care suntem supuşi de actualii guvernanţi. Cum este posibil ca un poliţist să primească un salariu de 800 sau de 900 de lei? Oamenii ăştia au familii, au rate, au cheltuieli lunare, au facturi, pe care nu le mai pot acoperi din lefurile primite la ora actuală”, a adăugat sinsp. George Caraivan, liderul filialei Constanţa a SNPPC.

DISPONIBILIZĂRI. Mesajul poliţiştilor de frontieră constănţeni a fost la fel de simplu: “Limitarea activităţilor de serviciu se va face proporţional cu scăderile salariale. Oamenii sunt nemulţumiţi de micşorarea drastică a lefurilor, dar există şi alte probleme. În Poliţia de Frontieră circulă zvonuri foarte alarmante despre disponibilizările pe care Ministerul Administraţiei şi Internelor le pregăteşte. Oamenii se tem că se vor face concedieri masive. Nu au siguranţa zilei de mâine şi nu ştiu ce să facă: să-şi caute alte locuri de muncă sau să rămână în sistem. Şi mai grav este faptul că nimeni nu ne oferă informaţii clare despre restructurările deja anunţate. Oamenii sunt într-o perpetuă stare de tensiune. Între sindicalişti şi MAI nu mai există niciun fel de dialog, iar noi nici măcar nu ştim ce să le mai spunem. Această formă de protest nu a fost aleasă de conducerea sindicatului, ci de membri”, a precizat cms. şef Ion Vasilică, preşedintele Biroului Teritorial al SNPPC – IJPF Constanţa. “Sunt aproape 3.000 de sindicalişti în judeţul Constanţa şi toţi vor adera la această formă de protest. Trebuie să ne opunem într-un fel umilinţelor pe care le-am tot îndurat”, a adăugat sinsp. George Caraivan. SNPPC a solicitat o întâlnire urgentă cu premierul Emil Boc, dar sindicaliştii nu au primit încă niciun răspuns.