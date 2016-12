Lucrare perfectă la Olimpiada de Matematică

A fost un nou weekend plin de olimpiade şi concursuri şcolare. Inspectoratul Şcolar Judeţean (ISJ) Constanţa a organizat nu mai puţin de cinci competiţii care au testat competenţele şcolare a sute de elevi constănţeni. S-au desfăşurat faze judeţene ale olimpiadelor de matematică, istorie, ştiinţele pământului, engleză, precum şi faze judeţene pe discipline sportive în cadrul olimpiadei naţionale a sportului şcolar.

ESENŢE TARI ÎN STICLUŢE MICI Una dintre cele mai complexe competiţii desfăşurate sâmbătă, ce s-a adresat elevilor de liceu, a fost etapa judeţeană a Olimpiadei Interdisciplinare „Ştiinţele Pământului“, tocmai pentru că înglobează cunoştinţe din patru materii (fizică, biologie, chimie şi geografie). Inspectorii şcolari spun că, din această cauză, nici numărul de participanţi nu a fost mare, fiind doar 15 copii prezenţi. „Olimpiada Interdisciplinară „Ştiinţele Pământului“ este mai specială, pentru că elevii trebuie să aibă cunoştinţe din mai multe discipline. Anul acesta, organizarea ei s-a nimerit odată cu Olimpiada de Matematică şi, din acest motiv, am avut mai puţini participanţi. În 2013 am avut peste 30 de elevi. Se vor califica copiii care au obţinut peste 50 de puncte”, a declarat inspectorul şcolar pentru fizică din cadrul ISJ, prof. Mădălina Ivănescu. În ciuda numărului mic de participanţi din acest an, aşteptările profesorilor sunt mari. Anul trecut, Ministerul Educaţiei Naţionale a alocat Constanţei cinci locuri şi, astfel, cinci constănţeni s-au calificat la faza naţională, iar trei dintre ei au făcut parte din lotul naţional. După performanţele de anul trecut, la ediţia din 2014, Constanţa are alocate şase locuri pentru etapa naţională. Cu alte cuvinte, un sfert din elevii participanţi la olimpiadă vor putea merge mai departe. Rezultatele iniţiale înainte de depunerea contestaţiilor, programată astăzi, între orele 8.30 şi 10.30, la secretariatul Colegiului Naţional „Mircea cel Bătrân” (CNMB), arată că următorii elevi au punctajele cele mai mari: George Costin Dobrin, clasa a X-a, de la CNMB - 83,10 puncte, Diana Andreea Catană, clasa a X-a, de la CNMB - 80,25 puncte, Diana Anastase, clasa a XI-a, de la CNMB - 77,50 puncte, Paul Haidu Gerea, clasa a IX-a, de la CNMB - 75.00 puncte, Irina Andrada Crăciun, clasa a XI-a, de la CNMB - 53,25 puncte şi Gabriela Crangă, clasa a XII-a, de la Liceul Teoretic „Ovidius” - 51,50 puncte.

AŞTEPTĂRI MARI O altă competiţie cu aşteptări mari privind rezultatele este şi etapa judeţeană a Olimpiadei de Matematică, ce s-a desfăşurat tot sâmbătă şi la care au participat 250 de elevi de la clasele V-XII. Punctajul maxim pe care elevii puteau să-l obţină era de 28 de puncte. Inspectorul de specialitate pentru matematică din cadrul ISJ, Daniela Bălănescu, a declarat că la faza naţională a olimpiadei, care se va desfăşura în perioada 7 - 11 aprilie, la Sibiu, se vor califica 16 elevi de la clasele VII-XII şi trei de la clasele V-VI. Rezultatele iniţiale arată că următorii elevi de la fiecare nivel de învăţământ au obţinut punctajele cele mai mari: Răzvan Puscaşu, clasa a V-a, de la Şcoala „Spectrum“ Constanţa - 23 de puncte, Edis Memis, clasa a VI-a, de la Liceul Teoretic „Traian” Constanţa - 25 de puncte, Mihai Iliant, clasa a VII-a, de la CNMB - 22 de puncte, Tiberiu Corcescu, clasa a VIII-a, de la Şcoala „Spectrum“ Constanţa - 24 de puncte, Riza Salim, clasa a IX-a, de la CNMB - 21,5 puncte, Cristian Teleanu, clasa a X-a, de la Liceul Teoretic „Ovidius” - 28 de puncte, Daniel Aleca, clasa a XI-a, de la CNMB - 26 de puncte, Ioana Popescu, clasa a XII-a, de la CNMB - 15 puncte. Ministerul a alocat 11 locuri în plus faţă de cel din oficiu pentru rezultatele obţinute anul trecut, mai puţine cu unul faţă de anul trecut, care vor fi ocupate de elevii cu rezultate bune. Ca şi anul trecut, Cristian Teleanu, elev în clasa a X-a la Liceul Teoretic „Ovidius”, a reuşit performanţa să elaboreze o lucrare perfectă şi a obţinut maximum de puncte. „Cristian a avut o lucrare impecabilă. Este un copil care lucrează la matematică din plăcere şi rezultatele îi confirmă pasiunea”, a declarat inspectorul şcolar. Odată cu Olimpiada de Matematică s-a desfăşurat şi etapa judeţeană la Concursul de Matematică Aplicată „Adolf Haimovici”, destinat elevilor cu alte profile decât cel real, dar care au o pasiune pentru matematică. Competiţia a strâns 105 elevi constănţeni de liceu. Cei mai buni 18 dintre ei se vor califica în etapa naţională, care va avea loc între 11 şi 13 aprilie, la Iaşi.

Alte etape judeţene

Tot sâmbătă s-a desfăşurat şi Olimpiada de Limba Engleză (proba orală), etapa judeţeană, la care au participat 35 de elevi ai claselor IX-XII care au obţinut peste 95 de puncte la proba scrisă. Pentru etapa naţională a olimpiadei, care va avea loc la Brăila, în perioada 7-11 aprilie 2014, se califică primii şase elevi (patru de la nivelul începător şi doi de la secţiunea bilingv) care obţin peste 90 de puncte. Rezultatele iniţiale au fost afişate la centrul de examen. Totodată, sâmbătă a avut loc şi etapa judeţeană la Olimpiada de Istorie, la care s-au înscris 193 de elevi ai claselor VIII-XII. Pentru etapa naţională a olimpiadei se califică primul elev de la fiecare an de studiu care obţine punctajul maxim. Contestaţiile se depun astăzi, între 10.00 şi 12.00, la centrul de examen de la Şcoala Gimnazială nr. 17 „I. Minulescu”.