Lucrări ale lui Andy Warhol, la licitaţie

Două lucrări ale maestrului Pop Art, Andy Warhol, estimate fiecare la o valoare care ar putea atinge 60 de milioane de dolari, vor fi scoase la licitaţie la New York, pe 12 şi 13 noiembrie, au anunţat casele Sotheby's şi Christie's. „Silver Car Crash (Double Disaster)”, expusă în public o singură dată în ultimii 26 de ani, este una din cele patru lucrări ale seriei „Death and Disaster”, celelalte trei aflându-se în muzee din New York, Elveţia şi Viena. Măsurând patru metri pe 2,4, lucrarea aparţine unui colecţionar particular din anul 1988 şi va fi vândută de Sotheby's la 13 noiembrie. Responsabilul cu arta contemporană al casei de licitaţii, Tobias Meyer, descrie lucrarea realizată în 1963 drept „una dintre capodoperele absolute din istoria picturii”. Aceasta reprezintă o serigrafie de 15 fotografii ale unui accident rutier.

„Coca-Cola (3)”, care reprezintă o sticlă din celebrul suc în alb-negru, pe o pânză de 1,7 metri pe 1,3, este, în schimb, o operă a lui Andy Warhol expusă adesea. Aceasta va fi vândută de Christie's la 12 noiembrie, iar valoarea sa este estimată între 40 şi 60 milioane de dolari. Pictată în anul 1962, lucrarea aparţine de aproape 20 de ani unui colecţionar.