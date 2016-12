Lucrări amânate din cauza contestaţiilor

Licitaţiile autorităţilor locale pentru diferitele lucrări pe care le efectuază reprezintă un prilej pentru anumite firme de a bloca procedurile. Mai exact, este vorba despre anumite firme care participă la licitaţii în toată ţara, firme care şi-au dezvoltat adevărate departamente de contestare a licitaţiilor la care participă, şi pe care, bineînţeles, nu le câştigă. Nu puţine au fost autorităţile locale care s-au confruntat cu asemenea probleme şi care, din cauza unor firme căpuşă, au fost la un pas de a pierde finanţările comunitare. După ce pierd licitaţiile pe care oricum nu aveau posibilitatea şi capacitatea de a le câştiga, respectivele firme contestă licitaţia. La scurt timp după contestarea licitaţiei, reprezentantul firmei se duce la cel care a câştigat licitaţia şi îi propune ca, în schimbul unor servicii sau chiar al unui procent din valoarea contractului, să renunţe la contestaţie. La Poarta Albă pare să fie acelaşi scenariu. În primăvara acestui an, Primăria Poarta Albă a scos la licitaţie pe SEAP lucrările de amenajare a parcului finanţat de la Fondul de mediu. La licitaţie au participat mai multe societăţi, dar numai una a fost declarată câştigătoare, pe principiul cea mai bună ofertă. Una din societăţile participante, Roivio Com SRL, din Braşov, a contestat licitaţia. Despre această societate s-au plâns mai mulţi primari din ţară că au blocat licitaţii, doar pentru a lua un procent din contract. “Societatea care a contestat licitaţia pare să aibă tradiţie în acest sens. Ne-am interesat şi am descoperit că Roivio Com SRL este o societate competentă care participă la toate licitaţiile din ţară. A câştigat unul sau două contracte, în rest s-a ţinut numai de contestaţii. Prin contestarea licitaţiei ne-a blocat lucrările, care până acum trebuia finalizate”, a declarat primarul comunei Poarta Albă, Vasile Delicoti. El a precizat că mai mulţi primari din ţară au semnalat aceste probleme, primind promisiuni de la Guvern că va fi modificată legislaţia pentru a elimina de pe piaţă astfel de profitori.