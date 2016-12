Lucrări de asfaltare cu bani din bugetul local

Primăria oraşului Ovidiu are în vedere în acest an asfaltarea unor străzi care nu au putut fi cuprinse în proiectele cu fonduri europene. “Pentru anul acesta încercăm o nouă structurare a bugetului astfel încât să reuşim să putem aloca mai multe fonduri pentru investiţii în infrastructură. Prioritatea numărul unu în 2011 pentru mine ca primar este asfaltarea străzilor. Vreau ca, în acest an, să reuşesc să duc la final mai multe proiecte în acest sens. Avem peste 30 de străzi cuprinse întru-un proiect al Zonei Metropolitane Constanţa, care, sper eu, va fi demarat după luna iulie. Alte străzi neasfaltate, care nu au putut fi cuprinse în proiectul de la ZMC, sunt incluse în programul Ministerului Dezvoltării în cadrul proiectului de asfaltare a 10.000 de kilometri de drumuri. Avem şi un al treilea proiect, unde avem incluse străzi neasfaltate care nu au putut fi incluse în primele două şi pe care vom încerca să le asfaltăm cu fonduri proprii”, a declarat primarul oraşului Ovidiu, Dumitru Bocai.