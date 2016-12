Lucrări de asfaltare lângă podul rutier din Km 4-5

Angagajaţii SCIL Confort Urban, au încheiat lucrările de reabilitare a tramei stradale pe breteaua de legătură dintre bulevardul Aurel Vlaicu şi Şoseaua Mangaliei, pe tronsonul cuprins între strada Arcului şi Şoseaua Mangaliei. “Am finalizat lucrările la partea de rezistenţă a drumului. Am executat şi lucrările de asfaltare care s-au finalizat în week-end, când am şi redeschis drumul. Reabilitarea tronsonului respectiv face parte din programul Primăriei Constanţa de reabilitare a tramei stradale”, a declarat directorul executiv al SCIL Confort Urban, Claudiu Rădulescu. El a precizat că le mulţumeşte conducătorilor auto care au respectat restricţiile de circulaţie în zonă pe perioada lucrărilor. În condiţiile blocării drumurilor,, conducătorii auto au putut folosi mai multe rute ocolitoare: pentru autovehiculele cu gabarit de peste 3,5 tone, ce au avut ca ţintă accesul în port pe la Poarta 6 şi ieşirea din oraş spre localitatea Agigea traseul a fost: bulevardul Aurel Vlaicu - strada Caraiman - bulevardul 1 Mai - Şoseaua Mangaliei sau bulevardul Aurel Vlaicu - strada Liliacului - strada Pandurului - Şoseaua Mangaliei. Pentru autovehiculele cu un gabarit de sub 3,5 t, ce au avut ca ţintă accesul spre localitatea Agigea, traseul de urmat a fost bulevardul Aurel Vlaicu - Liliacului - Arcului - Mangaliei. În altă ordine de idei, angajaţii SCIL Confort Urban au terminat prima etapă a lucrărilor de sistematizare din zona Spitalului Judeţean Constanţa. Pentru respectiva zonă, Primăria Constanţa a cerut efectuarea unui studiu de trafic şi găsirea celor mai bune soluţii pentru descongestionarea traficului. După finalizarea primei etape a lucrărilor, în zona Spitalului Judeţean Constanţa a apărut un nou sens giratoriu care permite accesul mult mai uşor la centrul de analize din zonă. Probabil că, în primăvara anului viitor, vor fi demarate şi lucrările pentru restul zonei, astfel ca ambulanţele să aibă un acces mult mai lejer în curtea unităţii sanitare.