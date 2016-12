Angajaţii SCIL Confort Urban SRL lucrează în acest weekend în mai multe puncte din oraş. Este vorba despre o serie de lucrări de întreţinere a drumurilor, dar şi de lucrări de asfaltare şi amenajare de parcări. “Am reuşit să finalizăm două dintre proiectele mai mari stabilite pentru această perioadă. Este vorba despre asfaltarea drumului de legătură dintre bulevardul Aurel Vlaicu şi şoseaua Mangaliei, dar şi sistematizarea zonei din dreptul Spitalului Judeţean Constanţa. Acolo am finalizat doar o primă etapă, în care am amenajat un sens giratoriu care să permită mult mai uşor accesul la centrul de analize de lângă spital. Anul viitor vom continua sistematizarea zonei, existând un proiect mult mai amplu în acest sens, care, odată finalizat, va permite mult mai uşor accesul ambulanţelor în incinţa Spitalului Judeţean”, a declarat directorul executiv al SCIL Confort Urban SRL, Claudiu Rădulescu. El a precizat că, în prezent, echipe ale societăţii lucrează la amenajarea parcării din zona Tomis III, în faţa blocului M4. “Vreau să fac un apel la locuitorii de acolo să mute maşinile, pentru a putea finaliza cât mai repede lucrările. Pentru această lucrare am primit mai multe solicitări de la locatari”, a spus Rădulescu.