Lucrări de asfaltare şi reabilitare a trotuarelor

Angajaţii SCIL Confort Urban SRL se află în această perioadă pe strada Eliberării pentru a finaliza lucrările de asfaltare din zonă. Prima etapă a reabilitării a constat în scoaterea liniilor de tamvai care nu mai erau folosite de foarte multă vreme. Directorul SCIL Confort Urban, Claudiu Rădulescu, a declarat că lucrările pe strada Eliberării se vor întinde pe durata a câteva zile. „Lucrarea este de durată ceva mai lungă pentru că am scos mai întâi liniile de tramvai, iar apoi am trecut la întărirea tramei stradale, prin pietruire. În aceste zile vom trece la asfaltarea propriu zisă. Am avut ceva dificultăţi pentru că în zonă erau destul de multe maşini parcate, care ne-au îngreunat activitatea”, a declarat Rădulescu. El a precizat că la, nivelul oraşului Constanţa, continuă lucrările de reabilitare a trotuarelor şi de creare a locurilor de parcare. „Am finalizat asfaltarea trotuarelor pe bulevardul Tomis dintre strada Soveja şi Strada Tulcei. Vom continua acest program de reabilitare a trotuarelor din oraş conform graficului stabilit”, a spus Rădulescu.