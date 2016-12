Lucrări de împădurire, la final

Unul dintre amplele programe iniţiate de Consiliul Judeţean Constanţa (CJC) de împădurire a terenurilor neproductive şi protejare a drumurilor judeţene prin crearea de perdele forestiere se derulează şi în comuna Deleni. Primarul comunei, Marian Dan, declară că lucrările de plantare a puieţilor pentru creşterea suprafeţelor de pădure se derulează conform graficului, iar în aprox. o săptămână se vor finaliza. „Lucrăm intens la finalizarea lucrărilor de împădurire pe mai multe terenuri aferente satelor Pietreni şi Petroşani din comună. Iniţial, am hotărât să efectuăm împăduriri pe o suprafaţă de 40 de hectare la nivelul întregii comune, însă ni s-a părut insuficientă şi am suplimentat-o cu încă 10 hectare”, a declarat primarul din Deleni. CJC derulează trei ample programe pentru creşterea suprafeţei de spaţiu verde în judeţ: împădurirea terenurilor degradate, crearea de perdele forestiere de protecţie a drumurilor judeţene şi comunale şi crearea de perdele forestiere pentru protejarea terenurilor agricole. Iniţiativa CJC este unică la nivel naţional şi are ca scop stoparea efectului deşertificării, având în vedere că judeţul nostru se află pe ultimele locuri la nivel naţional, înregistrând doar 5,5% din suprafaţă ca fiind împădurită.