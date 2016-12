Lucrări de întreţinere pe faleza Cazinoului

Primăria Constanţa a demarat o serie de lucrări pe faleza Cazinoului din Constanţa. „Valurile foarte puternice au distrus o bună parte din sistemul de protecţie a cetăţenilor de pe faleza Cazinoului Constanţa. Aceste panouri de protecţie erau oricum destul de vechi şi urma să fie înlocuite în cadrul proiectului de reabilitare a falezei, proiect ce se va realiza pe bani europeni”, a declarat şeful serviciului Sistematizare Rutieră şi Servicii Publice din cadrul Primăriei Constanţa, Nicolai Nuţu. El a precizat că lucrarea începută în această săptămână pe faleza Cazinoului din Constanţa este provizorie. „Este vorba despre o investiţie de 25.000 de lei, ce constă în înlocuirea a 15 stâlpi şi 21 de panouri. Imediat ce vor fi montate, vor fi vopsite în alb”, a spus Nicolai Nuţu. După cum bine se ştie, Primăria Constanţa aşteaptă de mai bine de jumătate de an semnarea contractului de finanţare pentru proiectul de reabilitare a falezei. „Este un proiect pe care l-am depus încă de anul trecut. Reprezentanţii Ministerului Dezvoltării sunt ultimii care trebuie să îşi pună semnătura pe acest proiect pentru a putea începe lucrările. Iniţial ne-am gândit că proiectul poate fi demarat în acelaşi timp cu cel de reabilitare a Cazinoului, pe care îl face Ministerul Dezvoltării, în ideea că utilajele nu vor strica ceea ce făceam noi dacă terminam înainte proiectul de reabilitare a falezei. Până acum, de la minister nu am văzut nicio mişcare în ceea ce priveşte Cazinoul. Noi sperăm ca în cel mai scurt timp să ne fie semnat contractul de finanţare, mai ales că în urmă cu câteva zile a avut loc şi vizita de precontractare. Dacă lucrurile se derulează repede, în toamnă ne vom apuca de reabilitarea falezei Cazinoului din Constanţa”, a declarat viceprimarul Constanţei Decebal Făgădău. El a precizat că acesta este doar unul din proiectele care nu pot începe din cauza lipsei semnăturii celor de la Ministerul Dezvoltării. „Sunt multe proiecte care dacă sunt semnate pot fi demarate. Noi, ca autoritate locală, ne-am îndeplinit toate sarcinile, ca dovadă că în urmă cu două zile am adus şi ultimele modificări la o serie de proiecte, rezultate în urma vizitelor de precontractare. Poate că ar fi bine ca şi cei de la minister să se mişte la fel de repede, pentru că riscăm să pierdem banii europeni”, a spus Făgădău.