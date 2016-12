Lucrări de mântuială la Urgenţa nouă?

Încă din 2007, la Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă (SCJU) Constanţa au demarat lucrările de reparaţii capitale şi de extindere la Unitatea de Primire a Urgenţelor (UPU), extindere care se impunea, în condiţiile în care unitatea sanitară era şi este sufocată de fel şi fel de cazuri, atât din municipiu, judeţ, dar şi din alte judeţe, cadrele medicale fiind nevoite să profeseze într-o continuă presiune. Potrivit directorului administrativ al SCJU, Renato Cristea, lucrările ar fi trebuit să se finalizeze în octombrie 2009, fapt care însă nu s-a întâmplat, firma constructoare (Erbaşu) solicitând o prelungire a termenului, întrucât mai are de lucru. „Când am venit la conducerea SCJU, am constatat că nu mai aveam diriginte de şantier, fostul manager desfăcându-i contractul”, explică directorul administrativ. Valoarea contractului iniţial a fost de 2.049.220 lei, la care s-a mai adăugat un act adiţional în valoare de peste 544.000 lei, în 2008. Lucrările au continuat, însă nu în ritmul impus iniţial. Noua UPU este acum aproape gata, însă clădirea nu poate fi dată în folosinţă în lipsa recepţiei lucrărilor. Cu atât mai bine, mai ales că, în urmă cu două săptămâni, într-una din încăperile unităţii sanitare, o parte a tavanului fals a fost distrus din cauza unor scurgeri de apă, iar unul dintre geamurile din termopan a fost montat impropriu, astfel că, şi în acest caz, umezeala s-a infiltrat, tencuiala fiind afectată în acea zonă. “Acum nu se poate face nicio reparaţie, cel puţin aşa ne-a spus constructorul, pentru că este foarte frig, iar temperaturile nu permit”, a mai declarat directorul administrativ, care a adăugat că reprezentanţii SCJU au întocmit o adresă prin care au solicitat ca, până pe 1 martie, să se finalizeze lucrările, măcar la clădirea nouă, pentru ca activitatea să fie mutată într-un spaţiu mult mai mare şi mai adecvat pentru desfăşurarea unei activităţi medicale.

Pe de altă parte, şeful de lucrări, ing. Aurel Dumitrana, a explicat că firma pe care o reprezintă nu are nicio legătură cu problema ivită şi că infiltraţiile provin de la un rost vechi, care uneşte două clădiri vechi ale SCJU. „Noi nu avem nicio treabă cu această problemă. Dar am promis că vom lua noi un rost şi vom remedia acolo problemă”, a declarat reprezentantul firmei constructoare, susţinând că rostul pe care l-a executat se situează în partea cealaltă a clădirii, acolo neexistând nicio problemă. Cât priveşte problema geamului montat necorespunzător, el nu ştia nimic, însă şi în acest caz a spus că, dacă trebuie, va interveni. „Un termen de finalizare a lucrării nu pot spune cu certitudine. Dacă vremea de afară va continua să fie aşa, noi nu avem cum să intervenim. Vechea urgenţă trebuie dărâmată. Cum vom putea face acest lucru dacă nu se mută activitatea în noua clădire, cum vor intra maşinile să ridice molozul?”, mai spune Dumitrana.