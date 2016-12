Lucrări de modernizare la Sala Sporturilor

Campioana României la handbal masculin, HCM Constanţa, are şanse mari să joace în Sala Sporturilor meciurile de pe teren propriu din Liga Campionilor, după ce, anul trecut, a fost “exilată” la Buzău de către Federaţia Europeană de Handbal (EHF). Pentru a îndeplini condiţiile puse de forul european, Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret Constanţa, cu sprijinul Consiliului Judeţean Constanţa, a început lucrările de modernizare la arena din centrul oraşului. Astfel, au fost demolate primele două rânduri de scaune pentru a mări distanţa dintre mantinelă şi suprafaţa de joc la 1,5 metri, aşa cum cere regulamentul. În plus, banca de rezerve va fi mutată pe partea opusă faţă de locul în care s-a aflat în ultimii ani. În zilele următoare se va trece la întărirea noii structuri, după care se vor face ultimele finisaje, astfel încât lucrarea să se încheie până la 15 septembrie, când este fixat termenul limită. De altfel, în următoarele două săptămâni va sosi la Constanţa o comisie din partea EHF, care va decide dacă HCM va putea juca la Constanţa. Primul meci pe teren propriu pentru constănţeni în Liga Campionilor va avea loc în perioada 22-26 septembrie, în compania celor de la HC Croaţia Zagreb. „Se lucrează foarte bine şi am foarte mare încredere în constructori, care mi-au promis că totul se va finaliza până la 15 septembrie. Cred că sunt şanse mari ca HCM să joace în acest sezon al Ligii Campionilor la Constanţa. Până la sfârşitul lunii august va sosi o comisie din partea federaţiei europene pentru a inspecta Sala Sporturilor. În prima parte a proiectului ne-a interesat mărirea suprafeţei de joc, iar în partea a doua vom viza mărirea numărului de spectatori”, a spus directorul executiv al HCM, Nurhan Ali.