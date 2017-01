Lucrări de Mozart, interpretate de solistul israelian Itzhak Solsky

Instituţii de cultură din întreaga lume sărbătoresc, anul acesta, împlinirea a 250 de ani de la naşterea marelui compozitor austriac Wolfgang Amadeus Mozart. La rîndul său, Teatrul Naţional de Operă şi Balet “Oleg Danovski” din Constanţa a organizat, pe parcursul acestei stagiuni, numeroase concerte simfonice în memoria celui considerat unul dintre cei mai valoroşi creatori în domeniul muzicii clasice. Sub bagheta dirijorului Radu Ciorei şi acompaniaţi de orchestra simfonică a teatrului constănţean, solistul israelian Itzhak Solsky a încîntat, sîmbătă seară, publicul din oraşul de la malul mării cu lucrări din creaţia compozitorului austriac. Din programul concertului simfonic, intitulat sugestiv “Medalion Wolfgang Amadeus Mozart”, au făcut parte lucrări precum: “Divertisment în Re major”, “Concertul nr. 23 pentru pian şi orchestră în La major”, “Simfonia nr. 35 în Re major”, cunoscută şi sub numele de “Haffner” şi serenada “Notturna”. “Ca la fiecare concert, am avut un public avizat, care a ştiut să răsplătească munca soliştilor prin ropote de aplauze”, a declarat dirijorul Radu Ciorei.