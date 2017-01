Lucrări de reabilitare a DC 45

Primăria Lipniţa are în derulare un proiect pentru modernizarea Drumului Comunal 45, ce leagă satele Coslugea şi Izvoarele, ce aparţin de unitatea administrativ - teritorială Lipniţa. Proiectul se realizează cu bani guvernamentali, prin HG 577/1997 privind pietruirea drumurilor comunale şi alimentarea cu apă a satelor şi are ca termen de finalizare a execuţiei noiembrie 2011. Lucrările de modernizare vizează atât pietruirea, cât şi asfaltarea unei porţiuni de 9,5 kilometri de drum, ce face legătura între Coslugea şi Izvoarele. Primarul comunei, Florin Onescu, a declarat că lucrările au demarat încă de anul trecut, însă au fost oprite din cauza temperaturilor scăzute din perioada iernii, dar şi din cauza faptului că Guvernul nu a fost capabil să aloce întreaga sumă necesară pentru finalizarea investiţiei. Onescu spune că valoarea investiţiei ajunge la 2,5 milioane de lei, la care se adaugă şi TVA-ul, sumă din care administraţia locală a primit, anul trecut, 600.000 de lei, pentru debutul investiţiei, şi încă o parte din sumă, până la valoarea de 1,5 milioane de lei, în acest an. „Am reuşit să reabilităm doar trei kilometri de drum şi mai avem. Sper ca în două luni să finalizăm proiectul, însă va depinde şi de vremea de afară, dacă va permite efectuarea lucrărilor”, a declarat primarul comunei Lipniţa.