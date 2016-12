Lucrări de reabilitare cu buget minim, la şcoli

Sunt foarte puţine primăriile care se pot lăuda că din propriul buget au putut face investiţii pentru comunitatea locală. Chiar dacă nu au fost atât de semnificative din punct de vedere financiar, investiţiile realizate în 2013 de Primăria Ovidiu au venit să ofere un plus de confort elevilor din localitate, pentru că vorbim despre lucrări de reabilitare şi amenajare a unităţilor de învăţământ. „La şcoala din Poiana, curtea interioară a fost complet reabilitată. Acolo, nimeni nu a intervenit niciodată. În curtea şcolii se intra cu animalele la păscut. Acum am pus poartă, am pavelat drumul de acces, am pus bănci pentru odihnă şi am reamenajat terenul de sport. Imediat am trecut la reabilitarea acoperişului, având în vedere că ne-au fost sesizate o serie de probleme cauzate de ploi. Astfel, acoperişul a fost complet reabilitat, ţigla fiind înlocuită cu tablă“, a declarat primarul George Scupra. La şcoala din satul Culmea au fost refăcute căile de acces, pentru un acces facil al maşinilor cu combustibil, fiind pavaţi aproximativ 1.000 de metri pătraţi din curtea interioară a unităţii de învăţământ. Primarul a mai spus că la Şcoala generală nr. 2 din Ovidiu au fost finalizate lucrările de pavelare a drumurilor de acces, ajungând la aproximativ 1.000 de metri pătraţi.