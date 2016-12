Lucrări de reabilitare la conducta de apă potabilă

Primăria oraşului Techirghiol a reuşit să obţină finanţarea pentru un nou proiect important pentru locuitorii oraşului dar şi pentru cei ai oraşului Eforie. Încă de la începutul anului 2009, Primăria Techirghiol a depus la Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului un proiect privind înlocuirea unei conducte de apă de peste doi kilometri. “Este vorba, de fapt, despre înlocuirea conductei de alimentare cu apă între sursa Biruinţa şi oraşul Techirghiol, în zona lacului. Conducta existentă este din anii ’60. Este ruginită, motiv pentru care calitatea apei este îndoielnică. Am încercat înlocuirea acesteia cu fonduri de la bugetul local, însă suma necesară investiţiei este prea mare ca să poată fi acoperită din bugetul local. Am început să căutăm soluţii pentru acest proiect şi, în cele din urmă, am găsit”, a declarat primarul oraşului Techirghiol, Adrian Stan. El a precizat că proiectul a fost întârziat din diverse motive, dar în cele din urmă s-a găsit soluţia finanţării. “Este un proiect în valoare de peste 300.000 de euro, banii provenind de la Ministerul Dezvoltării, prin Compania Naţională de Investiţii. Ca beneficiar al lucrării, oraşul Techirghiol trebuie să asigure cofinanţarea acestui proiect. În acest sens am primit sprijinul Consiliului Judeţean Constanţa (CJC), a cărui conducere a înţeles necesitatea proiectului şi a decis să ne sprijine cu suma necesară cofinanţării. Până în prezent am primit 150.000 de lei de la CJC, din totatul de 350.000, şi sperăm să primim şi în continuare suportul financiar”, a spus Stan. Potrivit primarului, conducta ce va fi înlocuită urmează să preia apa din puţurile de captare de la Biruinţa şi să o aducă la Techirghiol pentru consum. “După finalizarea proiectului, locuitorii din Techirghiol, dar şi din cele două Eforii, vor avea o apă potabilă de foarte bună calitate”, a afirmat Adrian Stan. Primarul a precizat că vineri a semnat autorizaţia de construcţie pentru acest proiect, urmând să fie demarate lucrările de înlocuire a conductei.