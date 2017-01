Lucrări demarate la reţeaua de alimentare cu apă şi canalizare

Primăria comunei Topraisar este printre puţine din judeţul Constanţa care se poate lăuda că a reuşit să obţină finanţarea europeană pentru un proiect integrat. Primarul comunei, Stelian Gheorghe a declarat că în prezent s-au început lucrările la reţeaua de canalizare. „Proiectul nostru a primit finanţare. Au fost trecute toate etapele, astfel că, în prezent, suntem în faza în care am început lucrările. Prima etapă este reţeaua de canalizare unde deja s-au început lucrările. Va urma reţeaua de apă şi abia la sfârşit partea de asfaltare. 2,5 milioane de euro pot spune că vin foarte bine în această perioadă dificilă”, a declarat primarul. El a precizat că tot în cadrul acestui proiect este prevăzută şi o staţie de epurare care va fi construită în una din fazele finale ale proiectului. „Nu am fi reuşit să realizăm acest proiect dacă nu primeam ajutor de la Consiliul Judeţean Constanţa. Nu pot decât să mulţumesc conducerii CJC pentru că ne-a asigurat fondurile necesare co-finanţării proiectului. Am speranţa că ne vor susţine în continuare, pentru că din propriul buget nu vom reuşi să ducem la bun sfârşit programul. Ar fi păcat să facem jumătate din proiect şi apoi să ne oprim”, a spus Stelian Gheorghe. Primarul a afirmat că în ceea ce priveşte însoţitorii persoanelor cu handicap, banii alocaţi de Guvernul României s-au terminat. „Nu mai avem fonduri, iar de la Guvern ni se spune că nu vom mai primi. În aceste condiţii vom fi nevoiţi să-i trimitem în şomaj pe însoţitorii persoanelor cu handicap. Eu încă mai am speranţe că vom reuşi să remediem această problemă”, a explicat primarul.