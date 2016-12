Lucrări la Căminul Cultural şi grădiniţa din Independenţa

Există toate şansele ca, în toamna acestui an, preşcolarii din Independenţa să-şi desfăşoare cursurile în noua grădiniţă pe care Primăria se chinuie să o termine de peste doi ani. „Iniţial, grădiniţa trebuia construită cu fonduri europene, însă, din motive pe care nu le mai comentez, proiectul a fost respins. În aceste condiţii, am fost obligaţi să căutăm alte soluţii de finanţare. Una dintre ele a fost bugetul local, însă, din păcate, nu avem bani suficienţi pentru toată lucrarea. Aşa am ajuns să solicităm ajutorul Consiliului Judeţean Constanţa, care, atât în 2012, cât şi în 2013, a alocat fonduri în măsura posibilităţilor. Sperăm ca, în acest an, CJC să aloce fondurile pentru finalizarea lucrărilor”, a declarat primarul comunei Independenţa, Cristea Gâscan. Aceeaşi situaţie se regăseşte şi la Căminul Cultural, pe care Primăria doreşte să îl transforme în Casă de Cultură. „Casa de Cultură va avea centru de pregătire permanentă, sală de spectacole, sală de conferinţe şi ceremonii, sală de biliard, săli de dansuri, canto, club pentru femei, club pentru pensionari şi un parc. Şi aici lucrările se desfăşoară cu dificultate tot din cauza lipsei banilor, însă avem speranţa ca în acest an să le terminăm”, a spus primarul.