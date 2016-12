Lucrări la şcoli... dar nefacturate, nerecepţionate şi neplătite

Ministrul interimar al Educaţiei, Liviu Pop, a declarat, ieri, că există lucrări de infrastructură şcolară efectuate în perioada 2006-2012, în valoare de 200 de milioane de lei, dar \"nefacturate, nerecepţionate şi neplătite\". \"Am făcut un audit în ceea ce priveşte infrastructura şcolară, în perioada 2006-2012. Ceea ce am descoperit este alarmant. (...) În unele unităţi şcolare, s-au investit sute de mii, milioane de lei, fără niciun document în momentul de faţă\", a spus Pop. Ministrul interimar al Educaţiei a precizat că autorităţile locale au contribuit cu \"doar 10% \" la executarea acestor lucrări, iar 90% au venit de la bugetul de stat. \"Deocamdată, nu am finalizat auditul privind cele 166 de proiecte pe ceea ce înseamnă şcoli de arte şi meserii şi campusuri şcolare. Aici valoarea proiectelor este de 25-35 milioane de lei\", a mai spus ministrul Educaţiei. În plus, Liviu Pop a mai declarat faptul că, în momentul de faţă, valoarea totală a datoriilor Ministerului Educaţiei este de 1,7 miliarde de lei.