Lucrări pe cinci kilometri din drumul Ciobanu-Hârşova

Primăria Ciobanu plănuieşte modernizarea unei porţiuni de drum ce leagă Ciobanu de Hârşova. Primarul Tudorel Gurgu spune că lucrările sunt de competenţa autorităţii locale pentru că este un drum comunal. „Porţiunea pe care avem de gând să o modernizăm însumează cinci kilometri. Drumul este pietruit şi plănuim lucrări de asfaltare. Acum tasăm piatra cu un utilaj special pentru ca atunci când vom pune asfalt lucrările să fie realizate corespunzător”, spune primarul din Ciobanu. Însă edilul spune că deocamdată nu se poate apuca de lucrări pentru că nu are bani la bugetul local, însă speră să obţină finanţarea de care are nevoie, ori prin programele derulate de stat, ori prin fonduri europene. „Aşteptăm să treacă alegerile şi apoi o să începem demersurile pentru obţinerea fondurilor în vederea asfaltării celor cinci kilometri de drum. Am de gând să cumpăr şi un buldoexcavator şi mai am încă un utilaj de tasat cu care putem efectua noi asfaltările”, a explicat Gurgu. Planul Primăriei este să toarne un asfalt de cinci centimetri. Primarul spune că este suficient pentru a avea o porţiune de drum pe care şoferi să poate circula fără să întâmpine probleme. Mai mult decât atât, cu cât grosimea covorului asfaltic e mai mare cu atât costurile sunt mai mari. „Costurile unui kilometru de asfalt de cinci centimetri ajung la 100.000 de lei, dar dacă se toarnă mai mult asfalt şi nivelul lui creşte la 10 centimetri valoarea ajunge la 150.000 de lei”, a explicat primarul, adăugând că până la urmă va opta pentru un asfalt de cinci centimetri.