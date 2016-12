Lucrările de asfaltare de la Ion Corvin trenează de patru ani

BANI CU ŢÂRÂITA În timpul guvernării pedeliste, toate proiectele demarate de autorităţile locale s-au derulat cu ţârâita. Nu doar că a fost nevoie de ani întregi până au fost finalizate, dar unele sunt încă în implementare pentru că Guvernul lui Boc nu a fost în stare să aloce sumele necesare, la timpul potrivit. Fostul Executiv s-a folosit de recesiunea care s-a abătut asupra României pentru a tăia din banii destinaţi proiectelor. Cu toate că au iniţiat multe programe pentru dezvoltarea comunităţilor rurale, fondurile alocate au fost invers proporţionale cu numărul nevoilor care se găsesc în mediul rural.

AUTORITĂŢILE AŞTEAPTĂ PRIMĂVARA Un exemplu de investiţie care, în prezent, se află încă în derulare, deşi a fost iniţiată în urmă cu patru ani, este reprezentată de lucrările de asfaltare din comuna Ion Corvin. Aceste lucrări de reabilitare şi modernizare a drumurilor din Ion Corvin prin HG 577/1997 referitoare la realizarea lucrărilor de infrastructură au fost una dintre priorităţile primarului unităţii administrativ-teritoriale, Dumitru Nedea, în mandatul trecut. Însă au trecut patru ani, Nedea a obţinut încă un mandat şi lucrările tot nu s-au finalizat. Aceeaşi problemă: lipsa banilor! Edilul spune că atâta vreme cât s-au alocat fonduri, lucrările la asfaltarea străzilor au continuat. Însă, în momentul în care banii nu au mai fost direcţionaţi către bugetul Primăriei, lucrările s-au oprit. „Bani la bugetul local nu aveam să putem continua noi investiţia. De când am început proiectul, în fiecare an s-a alocat o parte din suma totală şi de fiecare dată constructorul a lucrat în funcţie de fondurile de care dispunea. În acest an nu s-au efectuat lucrări pentru că nu a fost alocat niciun ban”, a declarat Nedea. El spune că, în primăvara, va face demersuri la autorităţile de la Bucureşti să primească fonduri pentru a finaliza asfaltările, având în vedere că vine sezonul rece şi este o perioadă moartă pentru astfel de lucrări.