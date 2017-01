Lucrările de asfaltare, sistate până la primăvară

Angajaţii SCIL Confort Urban SRL au folosit din plin vremea favorabilă pentru a finaliza mai multe lucrări de asfaltare la nivelul municipiului Constanţa. „A fost o perioadă în care am reuşit să facem mai multe lucrări decât ne aşteptam. Am finalizat şi sistematizarea zonei dintre fostul pod de tramvai din Km 4-5, am finalizat şi lucrările de asfaltare a mai multor parcări din oraş. Temperaturile sunt acum mult prea scăzute. La primăvară vom reîncepe lucrările de mare anvergură, şi mă refer aici la asfaltări de şosele şi amenajări de trotuare. La acest capitol mai avem de lucrat în centrul Constanţei, unde pregătim deja un plan care va fi definitivat până în primăvara lui 2011. Una dintre lucrările mari ale anului 2011 va fi reabilitarea bulevardului Aurel Vlaicu, în zona CET, unde avem mult de lucru”, a declarat directorul executiv Claudiu Rădulescu.