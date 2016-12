Lucrările de reabilitare a şcolii, finalizate

Primăria comunei Poarta Albă a demarat în 2010 un program de reabilitare a şcolii din comună. Fondurile au fost alocate atât de la bugetul local, cât şi de la nivel naţional. „Am fi dorit să includem reabilitarea şcolii într-un program cu finanţare nerambursabilă din fonduri europene, însă procedurile au fost fie îngreunate, fie blocate de anumite instituţii. Am reuşit totuşi să convingem reprezentanţii Guvernului că este nevoie de reabilitarea şcolii şi am primit o parte din banii necesari, restul fiind puşi din bugetul local. Este unul dintre proiectele pe care am dorit să îl finalizez pentru a oferi copiilor din comună cele mai bune condiţii pentru a învăţa”, a declarat primarul comunei Poarta Albă, Vasile Delicoti.