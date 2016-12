Lucrările la baza sportivă, după placul guvernanţilor

În judeţul Constanţa se află în implementare mai multe proiecte pentru construcţia unor baze sportive în mediul rural constănţean. Printre proiectele aflate în derulare se numără şi cel de la Grădina care stagnează din cauza banilor insuficienţi alocaţi de Guvern. Primarul comunei, Gabriela Iacobici, spune că investiţia se derulează prin Ordonanţa 7/2006 privind programul de dezvoltare a infrastructurii în mediul rural dar, cum le este obiceiul guvernanţilor, banii sunt acordaţi cu ţârâita. Din acest motiv, lucrările la baza sportivă depind de alocarea statului pentru că Primăria nu are resurse financiare suficiente pentru a continua investiţia. „Lucrările la baza sportivă sunt realizate aprox. 30%, însă deocamdată nu le putem continua pentru că nu mai sunt bani. De la Guvern nu am primit decât 50.000 de lei din totalul de 700.000 de lei, costul total al bazei. Pentru începerea lucrărilor, la începutul lui 2011, ne-a ajutat şi finanţarea pe care am reuşit s-o atragem din sponsorizări, care s-a ridicat la 158.000 de lei. Însă acum suntem nevoiţi să aşteptăm pentru că bani la buget nu avem. Sunt decisă să continuăm lucrările pentru că avem nevoie de bază sportivă în comună, mai ales că acum elevi care vor să facă performanţă”, a mai declarat primarul din Grădina.