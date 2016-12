Lucrările la Catedrala Eroilor continuă

Pe zi ce trece, Catedrala Eroilor din parcul Casei de Cultură prinde contur. De cîteva luni, lucrările la construcţia destinată noului lăcaş de cult au devenit vizibile, asta după ce, mult timp, constănţenii au putut vedea, în acel loc, doar o gaură mare, împrejmuită de sîrmă ghimpată şi plină de gunoaie. În parcul de la Casa de Cultură există, în prezent, Biserica „Sfînta Treime” şi un Paraclis unde slujesc preoţii, loc despre care preotul paroh al Bisericii „Sfînta Treime”, Florin Rusu, spune că va deveni capelă mortuară. „În acest parc există un monument al eroilor şi de aceea s-a considerat că este bine să se ridice şi o Catedrală în cinstea eroilor neamului. Eroii neamului românesc au apărat şi ortodoxia. Ca mărime, această biserică este cea mai mare din Dobrogea. Are o suprafaţă de 1.344 metri pătraţi şi o arhitectură deosebită, fiind gîndită după modelul bisericii Sfînta Sofia din Constantinopol, Istanbulul de astăzi. Are o arhitectură foarte frumoasă, cu o turlă mare centrală cu deschidere de 18 metri, înconjurată de alte patru turle mici, care o străjuiesc. Va fi o biserică în formă de cruce grecească”, a precizat parohul Florin Rusu. Proiectul Catedralei Eroilor a fost conceput de arhitectul Dan Rusovan, care a trecut în nefiinţă în urmă cu un an. Lucrările la Catedrala Eroilor au început cu turnarea pernei de piatră, turnarea fundaţiei, apoi s-a turnat placa de la cota zero şi s-a executat zidăria pînă la cota plus 4,4 metri. Urmează turnarea centurii şi a balcoanelor, plasate de jur împrejurul bisericii, mai puţin la Sfîntul Altar. În ceea ce priveşte pictarea viitoarei Catedrale, părintele Florin Rusu ne-a mai spus că se va opta pentru tehnica frescă, tehnică utilizată pentru pictarea mănăstirilor din Moldova, care rezistă în timp. În ceea ce priveşte partea financiară, eventualii sponsori sînt mai mult decît bineveniţi. „Noi, ca Biserică, căutăm sponsori pentru ridicarea Catedralei Eroilor. Sînt şi credincioşi care ne sprijină financiar şi nădăjduim, pe mai departe, să rămînă alături de noi. Această Catedrală va face cinste oraşului nostru”, a completat parohul. Ridicarea acestei Catedrale într-un parc în care există deja o altă biserică este şi nu este pe placul constănţenilor. Nemulţumirea celor mai mulţi vine din faptul că lăcaşul de cult taie drastic din spaţiul verde al parcului. „Stau în cartier. Copiii mei ies aproape în fiecare zi la joacă şi se înghesuie într-un colţ de parc. Ar fi fost bine ca parcul să nu mai fie ciopîrţit”, a explicat o femeie. Cu toate acestea, foarte mulţi constănţeni se închină cînd trec prin dreptul locaşului de cult. Precizăm faptul că, în 2000 s-a făcut transferul Catedralei din domeniul public în patrimoniul Arhiepiscopiei Tomisului. Catedrala Eroilor ar trebui finalizată în 2012, termenul la care expiră valabilitatea autorizaţiei de contrucţie.