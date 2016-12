Lucrările la digul de larg al Portului Constanța, finalizate

18:46:12 / 05 Noiembrie 2015

Adevarat ... si eu am lucrat la acest proiect chiar asa este mult pamant .Am prins cateva furtuni in timpul constructiei si intradevar pe partea cu bazinu portuar apa se ingalbenea de fiecare data cand se agita marea sa nu va mai zic ca la si rupt de vre-o 2 ori sa vedem ce durata va avea ca un destept a semnat receptia fara ca lucrarea sa aiba o garantie Compania ce a executat lucrarea nu are nici un fel de obligatie DE CE????