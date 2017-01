Lucrările la falezele afectate de eroziune, în derulare

Continuă lucrările de reabilitare a falezelor din staţiunea Eforie. Zona este una dintre cele mai afectate de eroziune, fenomen care, însă, se întâlneşte pe întreg litoral românesc. Pe anumite porţiuni este mai vizibil, iar pe altele nu sunt probleme. Primăria Eforie şi restul autorităţilor locale în ale căror unităţi administrative există faleze şi zone de coastă şi unde există pericol de prăbuşire a malurilor au iniţiat demersuri către instituţiile centrale abilitate pentru iniţierea unor lucrări de consolidare. Primarul staţiunii, Ovidiu Brăiloiu, spune că problemele de eroziune a malurilor din Eforie sunt vechi, după anii ’90, şi deşi au fost semnalate de nenumărate ori în decursul anilor, instituţiile competente nu au demarat lucrări de consolidare. Abia anul trecut, în octombrie, au început lucrări la falezele din Eforie iar în prezent Administraţia Bazinală de Apă Dobrogea-Litoral (ABADL) lucrează la consolidarea malurilor pentru că, în continuare, sunt zone unde există risc de surpare. “Se lucrează la întărirea malurilor şi refacerea falezelor. În prezent, continuă lucrările de consolidare din zona Acapulco, din Eforie Nord. Am pus în vedere constructorului ca până la 1 iunie să fie finalizate aceste lucrări”, a declarat primarul oraşului Eforie, Ovidiu Brăiloiu. Amintim că, la începutul anului, o porţiune din faleza neamenajată din zona străzii Ion Vodă cel Cumplit, din Eforie Sud, s-a prăbuşit în gol şi a necesitat iniţierea unor lucrări de urgenţă pentru consolidare. După aprox. trei luni, constructorul desemnat de ABADL a finalizat lucrările, iar în zonă s-a eliminat riscul de prăbuşire a malurilor.

SE ERODEAZĂ DOI METRI PE AN. Administraţia Bazinală de Apă Dobrogea-Litoral are în derulare un proiect finanţat de Uniunea Europeană prin Programul Operaţional Sectorial Mediu, ce vizează lucrări pentru reducerea eroziunii costiere. Proiectul a demarat în ianuarie şi are termen până în septembrie 2011. Prin proiectul derulat de ABADL sunt atrase 100 milioane de euro până în anul 2014 pentru lucrări de refacere a plajelor de pe litoralul românesc. Pe baza cercetărilor efectuate de ABADL, privind evoluţia zonei costiere s-a ajuns la concluzia ca eroziunea costieră atinge, în unele zone, rata de cca. doi metri/an. Din aceleaşi cercetări reiese că sectoarele cele mai afectate de fenomene de eroziune situate sunt: Mamaia Nord, Mamaia Sud, Tomis, Eforie - Centru, Eforie Sud, Tuzla, Olimp-Venus, Saturn-Mangalia, 2 Mai - Vama Veche. Însă, eroziunea cea mai accentuată se manifestă în staţiunea Mamaia, unde se estimează o retragere a liniei ţărmului de cca. 40 m în următorii 20 de ani.