Lucrările la parcurile eoliene încep în primăvară

INVESTIŢII STRĂINE De câţiva ani, Primăria Saraiu este în discuţii cu mai mulţi investitori străini care doresc să dezvolte afaceri pe terenurile din extravilanul comunei. Investitorii străini au găsit vreme potrivită pentru înfiinţarea unor parcuri eoliene pe terenurile din localităţile Saraiu şi Dulgheru. Unele terenuri aparţin Consiliului Local Saraiu, dar majoritatea sunt proprietate privată şi, prin urmare, drepturile financiare revin fiecărui proprietar în parte. Vestea bună este că, de anul viitor, firmele vor începe lucrările pentru construcţia parcurilor. Primarul comunei, Vasile Băjan, a declarat că şase investitori, dintre care cinci sunt străini, sunt interesaţi să construiască eoliene în comună. „Din totalul de şase investitori interesaţi, care au depuse documentaţiile la Primărie, cu siguranţă, trei vor începe lucrările în aprilie anul viitor. Este vorba de investitori francezi, cehi şi o firmă românească. În total, cei trei vor ridica 144 de turbine eoliene însă, în total, conform documentaţiei pe care o avem deja, parcul va avea aprox. 300 de eoliene. Eu am eliberat deja două certificate de urbanism, alte două firme le-au primit de la Consiliul Judeţean Constanţa, iar autorizaţiile de construire le eliberăm în primăvară”, a mai spus primarul.

NEVOI MULTE Investiţiile înseamnă crearea de locuri de muncă, iar proiectele se pliază perfect pe nevoile din judeţul Constanţa. „Sunt deschis pentru orice fel de investiţii, de orice natură. Am convingerea că dacă vine o firmă şi investeşte şi angajează chiar şi o singură persoană tot e un câştig pentru noi. Într-o familie e foarte important chiar şi un venit”, a mai declarat Băjan. El spune că aşteaptă în continuare investitori pentru a dezvolta comuna. „Pentru început, o să avem în jur de 300 de eoliene. Eu oricum mai am teren pentru astfel de investiţii, dispun de locaţii potrivite. Când o să înceapă impozitarea, din discuţiile cu alţi primari, am aflat că la buget vin cam cinci milioane de euro anual”, a declarat primarul din Saraiu.