Lucrările la Podul de la ecluza Cernavodă au demarat cu o... pauză

Recepţia obiectivului „Reabilitarea podului şi viaductelor peste canalul navigabil Cernavodă pe DN 22C km 1+978”, care are ca termen de execuţie un an de zile, se face astăzi, ceea de declanşează în mod oficial lucrările. Desigur, ca orice activitate în România, renovarea podului de la ecluză a început cu o pauză, circulaţia fiind închisă încă din noaptea de duminică spre luni. Însă, în mod surprinzător, ieri începuse decopertarea covorului asfaltic de pe pod şi îndepărtarea barierei de protecţie a pietonilor. Totuşi, chiar dacă pauza de debut a durat doar o zi, activităţile se desfăşurau într-un stil pur românesc. Un operator de utilaj şi un muncitor erau urmăriţi de pe margine de cinci sau şase supraveghetori, dotaţi cu maşini cu care au plecat în trombă la vederea reprezentanţilor presei. Mult mai deschişi cu presa s-au arătat muncitorii, operatorul utilajului de decopertare precizând că asfaltul va fi îndepărtat în totalitate până la finalul acestei zile (ieri – n.r.). La un moment dat, o maşină dintre cele plecate în grabă s-a întors, iar şoferul, nedeclinându-şi identitatea, s-a arătat nelămurit de prezenţa presei pe pod: „Faceţi o ştire despre faptul că am început lucrările pe pod? Nu văd de ce ar fi atât de important acest aspect. Noi oricum vom sta pe pod un an de zile”. Deci, chiar dacă au furat startul, se pare că cei care se ocupă de reabilitare au de gând să folosească la maximum perioada de timp alocată, nu care cumva să fie gata mai devreme un pod vital pentru traficul rutier către mare. Iar din cum am văzut că merg treburile pe la noi, nu ar fi surprinzător să şi depăşească termenul, un exemplu fiind Autostrada Soarelui, care trebuia să fie gata în 2007…